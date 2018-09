WhatsApp | messaggio inviato e cancellato? Si può recuperare Ecco come

Firenze - entra armato in un bar e minaccia donna : caccia all'uomo/ Ultime notizie - messaggio-shock su WhatsApp : Firenze, minaccia donna con la pistola in un bar dove si era recato in cerca della ex compagna: scatta la caccia all'uomo nella zona Isolotto. Polizia in azione.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 00:06:00 GMT)

Il Sassuolo sbarca su WhatsApp : le news per i tifosi arrivano via messaggio : Le notizie per i tifosi del Sassuolo arriveranno anche via WhatsApp: lanciato un nuovo servizio digitale per i propri supporter. L'articolo Il Sassuolo sbarca su WhatsApp: le news per i tifosi arrivano via messaggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

BNL : la nuova truffa che svuota i conti correnti attraverso un messaggio su WhatsApp : I truffatori degli ultimi tempi, si stanno avvalendo sempre di più di mezzi tecnologici per effettuare i loro illeciti. Diverse sono le truffe che nel corso degli anni si sono suste attraverso dei semplici messaggi, ma dopo l'avvento di WhatsApp queste sono aumentate ancora di più grazie alla facilita' con cui un messaggio può essere inoltrato da un utente ad un altro in velocita'. La famosa piattaforma di messaggistica infatti, è spesso mira di ...

“Morta dopo quel messaggio WhatsApp”. Il nuovo ‘gioco’ spaventa le famiglie : Un gioco che si sta diffondendo tra i più giovani attraverso WhatsApp e che ha subito scatenato inquietanti parallelismi con il Blue Whale Challenge, sfida nata in rete e collegata alla morte di almeno 130 persone, tutti ragazzi e ragazze, nella sola Russia. L’ennesimo allarme lanciato dalle autorità ha stavolta un nome ancora più esplicito, Momo Suicide Game, e sembra aver già provocato un dramma. Si tratta di una giovanissima di 12 ...

Come bloccare il numero Momo WhatsApp - e liberarsi per sempre del messaggio : Il messaggio inoltrato da Momo WhatsApp che sta inquietando migliaia di persone continua a fare incetta di vittime: potrebbe essere stato recapitato anche a voi proprio nel cuore della notte, ed esservi presi un bello spavento. Il numero da cui viene inviato il messaggio di Momo WhatsApp è stato identificato: Come vi abbiamo già appuntato in questo precedente articolo, le numerazioni sospette in realtà sono due, +57 (313) 529-2569 e il +81 ...

BUFALA RADIAZIONI : “CONTROLLATE SU GOOGLE - NASA E BBC”/ Messaggio su WhatsApp : gli elementi della fake news : Raggi cosmici e RADIAZIONI per l'eclissi di Luna, ma è una BUFALA su WhatsApp. “Oggi spegnete i cellulari”, ma è una fake news del 2016. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:07:00 GMT)