West Ham-Manchester United 0-0 LIVE | risultato in diretta

West Ham-Manchester United LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali West Ham, 4-3-3, : Fabianski, Zabaleta, Balbuena, Diop, Masuaku, Noble, Rice, Obiang, Yarmolenko, Arnautovic, Felipe Anderson. All: Pellegrini Manchester United, 4-3-3, : De Gea, ...

Probabili Formazioni West Ham United vs Manchester United - Premier League 29-09-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Manchester United, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Ritorno importante in casa Hammers; Red Devils con l’11 titolare.La 7^giornata di Premier League si apre con la sfida del London Stadium tra i padroni di casa del West Ham e il Manchester United.Come arrivano West Ham e Manchester United?Gli Hammers arrivano dalla pirotecnica vittoria ottenuta mercoledì nel 3° turno di Carabao Cup contro ...

West Ham - Arnautovic : "Dicevano che ero il nuovo Balotelli - ma ho imparato a chiudere la bocca" : L'attaccante austriaco rivela il segreto del suo cambio di rotta: "Ho detto a me stesso 'Quando tua figlia leggerà tutto di te penserà che sei un pazzo!"

Chelsea - pari senza reti contro West Ham : ANSA, - LONDRA, 23 SET - Primi punti persi per il Chelsea di Maurizio Sarri. I Blues, che finora erano erano a punteggio pieno, 5 vittorie in altrettanti incontri,, hanno infatti chiuso senza reti il ...

Premier League - rallenta Sarri : West Ham-Chelsea 0-0 : TORINO - rallenta il Chelsea . Dopo cinque vittorie consecutive, i Blues di Maurizio Sarri pareggiano 0-0 in uno dei tanti derby di Londra contro il West Ham . Il Chelsea aggancia il Manchester City ...

Inghilterra : West Ham-Chelsea 0-0 - primi punti persi per Sarri : LONDRA - Un po' a sorpresa, il Chelsea non risponde al Liverpool. La formazione di Maurizio Sarri non trova la sesta vittoria in altrettante gare di Premier League, impattando, 0-0, in casa del West ...

West Ham-Chelsea 0-0. Sarri non passa nella casa degli Hammers : ...07 23 set 80' - OCCASIONE PER IL CHELSEA CON KANTE' - Splendida accelerazione di Willian che serve il francese di esterno destro ma il sinistro del campione del mondo non è preciso 16:06 23 set 79' ...

Il Chelsea sbatte sul muro del West Ham : fallito l’aggancio in vetta : In campo la Premier League in un turno molto importante, solo un pareggio per il Chelsea di Maurizio Sarri, i Blues hanno infatti sbattuto sul muro del West Ham, qualche occasione soprattutto per Morata ma 0-0 finale che può essere comunque considerato positivo per gli ospiti. Il Chelsea però non riesce a tenere il passo del Liverpool, nel prossimo turno proprio il big match proprio tra Blues e Reds. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

West Ham - sei settimane di stop per Wilshere : LONDRA, INGHILTERRA, - Il West Ham perde per almeno un mese e mezzo Jack Wilshere . Il 26enne centrocampista inglese dovrà sottoporsi a un piccolo intervento alla caviglia e dovrà rimanere fuori per ...

Sakho passa dal West Ham al Rennes e lascia la sua Lamborghini davanti al campo di allenamento : Il West Ham vive un momento di profonda crisi. Quattro sconfitte nelle prime quattro giornate, una partenza durissima in continuità con i pessimi risultati maturati già nella passata stagione, chiusa ...

West Ham - maledetta clausola : l'esonero di Pellegrini costa 15 mln di sterline : Davvero poca fortuna per il West Ham nonostante la rivoluzione estiva. Archiviata l'era Moyes dopo il 13° posto in Premier League, il club londinese ha speso oltre 100 milioni di euro per acquistare ...

Premier League - l'Arsenal abbatte il West Ham con un super tris : Nella ripresa i Gunners partono subito forte e dopo aver creato diverse occasioni riescono a ribaltare definitivamente la partita con la rete del campione del mondo Lacazette , arrivata al 70'. Nel ...

Arsenal-West Ham : cronaca - risultato - gol - highlights e sintesi - VIDEO : Arsenal-West Ham, 3ª giornata Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con risultato, gol, highlights e sintesi