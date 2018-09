Week in Social | dall' addio dei founder a Instagram a Facebook che punta sulla smart home

Emma alla Parigi Fashion Week - diretta social per lo show di Balmain : tutti i dettagli : Emma alla Parigi Fashion Week per lo show di Balmain. L'artista sarà una delle protagoniste delle Instagram Stories di Vanity Fair, che sarà presente alla manifestazione al fianco della vincitrice di Amici di Maria De Filippi del 2010 e fresca festeggiamenti per i 9 anni di carriera. L'artista salentina è pronta a sbarcare nella capitale francese per il supporto di Balmain, marchio della quale Emma è fan e indossatrice assidua. Vanity Fair è ...