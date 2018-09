Volley | Mondiali 2018 | l' Italia vince negli ascolti TV

Volley - Mondiali 2018 : Chicco Blengini verrà confermato? Due anni senza medaglie - l’argento olimpico una rendita per la panchina? : Dopo la prematura eliminazione dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile, sono diverse le domande che si fanno in seno alla nostra Nazionale. Il futuro non è dei più rosei visto l’annunciato addio di Osmany Juantorena, i problemi nel reparto schiacciatori, i pochi ingressi dei giovani nella squadra maggiore, un cammino arduo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. E poi c’è il capitolo allenatore: il CT Chicco Blengini, ...

Volley - Mondiali 2018 : Chicco Blengini verrà confermato? Due anni senza medaglie - l’argento olimpico una rendita per la panchina? : Dopo la prematura eliminazione dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile, sono diverse le domande che si fanno in seno alla nostra Nazionale. Il futuro non è dei più rosei visto l’annunciato addio di Osmany Juantorena, i problemi nel reparto schiacciatori, i pochi ingressi dei giovani nella squadra maggiore, un cammino arduo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. E poi c’è il capitolo allenatore: il CT Chicco Blengini, ...

Mondiali Volley. Italia fuori. Polonia in semifinale : La speranza degli azzurri si spegne dopo il primo set perso. Noi eliminati. A causa della brutta, precedente sconfitta con la Serbia, avremmo dovuto vincere contro i polacchi per tre a zero. ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia saluta la competizione - ma gli ascolti sono ancora da record : Nonostante l’eliminazione sono stati ancora una volta moltissimi gli spettatori in tv con un totale di 2milioni 376mila ed uno share del 10.5% La Nazionale Italiana è stata estromessa ieri sera dalla corsa alle semifinali dei Campionati del Mondo. Non è bastato infatti il 3-2 contro la Polonia che, vincendo il primo set, aveva di fatto eliminato la formazione tricolore. Il PalaAlpitour, vestito a festa con 12mila spettatori ha spinto ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : L’Italia ha fatto il proprio esordio nei Mondiali di Volley femminile spazzando via con un convincente 3-0 la Bulgaria: a Sapporo ci attendono ora altre quattro battaglie per staccare il pass per la seconda fase. In Giappone infatti le azzurre affronteranno nell’ordine Canada, Cuba, Turchia e Cina. Dopo la sfida con le nordamericane ci sarà un giorno di riposo, poi arriverà l’ultimo trittico di sfide, dove, in un crescendo ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - è il capolinea di una generazione? Questo gruppo può arrivare a Tokyo - ma il futuro inquieta. Mancano i ricambi e schiacciatori all’altezza : L’Italia non è riuscita ad andare oltre al quinto posto ai Mondiali 2018 di Volley maschile, un risultato che migliora sì la disastrosa tredicesima piazza di quattro anni fa ma che certamente non può soddisfare questa Nazionale e tutto il Paese che l’ha supportata. Tutti si aspettavano di salire sul podio, di lottare per le medaglie, magari di provare addirittura a battagliare per il bersaglio grosso considerando anche che si giocava ...

Volley - Mondiali : esordio vincente per le azzurre - 3-0 alla Bulgaria : SAPPORO - esordio vincente per l'ItalVolley femminile al Mondiale in Giappone. A Sapporo le azzurre travolgono 3-0 la Bulgaria con un netto 25-15, 25-19, 25-22. Convincente la prestazione delle ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Bulgaria 3-0 - le parole delle azzurre. Mazzanti : “Buona partita - che emozioni”. Sylla : “Rotto il ghiaccio” : Ottimo esordio per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre hanno sconfitto la Bulgaria per 3-0 a Sapporo (Giappone) e hanno così incominciato nel migliore dei modi il loro cammino nella rassegna iridata. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato tramite la FederVolley. DAVIDE Mazzanti: “Sicuramente è stata una buona partita, all’inizio c’era un po’ di tensione come penso ...

Mondiali Volley femminili 2018 – L’Italia stende la Bulgaria all’esordio - le parole del ct Mazzanti e delle azzurre : Le protagoniste azzurre hanno espresso le proprie sensazioni dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bulgaria È iniziato con una vittoria il Campionato Mondiale femminile 2018 della nazionale italiana che in mattinata ha battuto 3-0 (25-15, 25-19, 25-22) la Bulgaria. Convincente la prestazione delle azzurre, nettamente superiori rispetto alle avversarie mai capaci, ad eccezione delle prime fasi del secondo set, di ...

Volley : Mondiali 2018 - per Juantorena ultima maglia azzurra ? : TORINO - Quella con la Polonia l'ultima partita in azzurro di Osmany Junatorena ? E' quello che l'italo cubano, intervistato a caldo da Sky dopo la partita con la Polonia, ha fatto intendere . ' Farò ...

VIDEO Italia-Bulgaria 3-0 - le azzurre vincono l’esordio ai Mondiali di Volley : gli highlights della partita : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 all’esordio nei Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) le azzurre si sono imposte nettamente contro un avversario modesto e hanno incominciato la rassegna iridata nel miglior modo possibile. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. Foto: FIVB Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena - all’Italia sono mancati i due uomini simbolo. Pantera verso l’addio azzurro? : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena dovevano essere le due stelle dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile, gli uomini capaci di trascinarci nel momento più importante, i fari guida di una Nazionale che sognava di compiere l’impresa in casa. Purtroppo i due giocatori simbolo sono mancati sul più bello, si sono eclissati quando dovevano fare la differenza contro Serbia e Polonia, non si sono caricati sulle spalle il gruppo e sono ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Canada. Programma - orari e tv : Domenica 30 settembre si gioca Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2018 di Volley femminile. Dopo l’esordio contro la Bulgaria, la nostra Nazionale tornerà in campo a Sapporo (Giappone) per affrontare le ragazze di Marcello Abbondanza in un incontro che sulla carta non dovrebbe riservare particolari problemi alle azzurre. L’avversario non va sottovalutato ma la formazione guidata dal CT Davide Mazzanti ha sicuramente più ...

Calendario Mondiali Volley femminile 2018 : le date e gli orari di tutte le partite. Il programma e come vederle in tv : Da oggi, fino al 20 ottobre, il Giappone ospiterà i Mondiali 2018 di volley femminile. Le migliori 24 Nazionali del mondo sono pronte per affrontarsi nel Sol Levante, ci aspettano tre settimane di grande passione e di pathos con tantissime partite ricche di spettacolo e di fascino. L’Italia ha iniziato benissimo il proprio percorso surclassando la Bulgaria e si spera che il percorso delle azzurre possa continuare nel miglior modo ...