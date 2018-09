Volley | le azzurre cominciano col piede giusto il Mondiale | 3-0 alla Bulgaria

LIVE Italia-Bulgaria - Mondiali Volley femminile in DIRETTA. Azzurre - che avvio : 1-0 senza problemi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) le Azzurre faranno il proprio esordio nella rassegna iridata e vogliono partire col piede giusto, la nostra Nazionale è sicuramente la grande favorita della vigilia e va a caccia di un successo importante visto che tutti i risultati verranno portati nella seconda fase fase. Le ragazze del CT Davide Mazzanti ...

Mondiali Volley femminili 2018 – Domani l’esordio delle azzurre : le parole del ct Mazzanti : Mondiale volley 2018 femminile: le parole del commissario tecnico Davide Mazzanti L’attesa è finita, il Campionato del Mondo femminile 2018 prenderà il via Domani in Giappone con le gare della prima fase. Alle ore 6.40, diretta su RaiDue, le azzurre di Davide Mazzanti cominceranno la loro avventura affrontando la Bulgaria. Un avvio non proibitivo per la nazionale tricolore, che però non dovrà commettere l’errore di sottovalutare le ...

Mondiali Volley : azzurre in campo domani : ANSA, - ROMA, 28 SET - La nazionale italiana femminile di pallavolo debutta domani mattina, alle 6.40 ora italiana, ai Campionati Mondiali, che si disputano da domani e fino al 20 ottobre a Sapporo, ...

Volley : Mondiali Femminili - Rai 2 trasmetterà in diretta le partite delle azzurre : ROMA - Dopo il successo di ascolti registrato per le partite dei Mondiali Maschili, lo spettacolo del Volley proseguirà su Rai 2 con le partite del Mondiale Femminile che sta per prendere il via in ...

Mondiali Volley femminile 2018 – Sabato mattina l’esordio delle azzurre : ecco dove seguire i match : Mondiale Volley femminile 2018: le gare delle azzurre in diretta su RaiDue La Pallavolo e RaiDue, un binomio che grazie ai Mondiali maschili sta producendo grandi risultati, facendo appassionare sempre più milioni di telespettatori. Un legame che dal 29 settembre diventerà ancora più forte, RaiDue infatti trasmetterà in diretta le gare della nazionale italiana femminile, impegnata in Giappone nel Campionato del Mondo 2018.S La prima ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : azzurre solide in tutti i reparti. Non solo potenza e se funziona la ricezione… : L’aspetto fondamentale che serve per andare più avanti possibile in una manifestazione come il Mondiale è l’equilibrio fra i reparti e all’Italia questa caratteristica non manca di certo. E’ una squadra solida, completa, quella azzurra che si appresta ad affrontare la sfida iridata in Giappone. In attacco, al servizio e probabilmente anche a muro, la squadra azzurra offre garanzie che le permettono di pensare in grande. La differenza la possono ...

Mondiali Volley 2018 femminili – Test match per le azzurre : l’Italia batte l’Azerbaigian 3-0 : Mondiale Volley 2018 femminile: le azzurre vincono la prima amichevole con l’Azerbaigian La nazionale italiana femminile nel primo Test-match in terra giapponese contro l’Azerbaigian ha vinto 3-0 (25-21, 25-19, 25-20). Buona la prova delle ragazze di Davide Mazzanti, padrone del campo per tutta la partita. Top scorer dell’incontro è stata Paola Egonu (18 punti con 4 aces), seguita da Lucia Bosetti (13 p.). Domani è in programma la ...

Mondiali Volley Femminile - domani la partenza delle azzurre con destinazione Giappone : La Nazionale italiana si prepara per il Campionato Mondiale che si disputerà dal 29 settembre al 20 ottobre in Giappone domani pomeriggio la nazionale italiana Femminile partirà da Milano Malpensa alla volta del Giappone, dove sarà impegnata nel principale appuntamento della stagione 2018: il Campionato Mondiale che si disputerà dal 29 settembre al 20 ottobre. Una volta atterrata a Tokyo, la squadra azzurra si sposterà a Sendai, sede di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia pronta per la partenza! Le azzurre verso il Giappone - debutto il 29 settembre : L’Italia è pronta per partire alla volta del Giappone dove, dal 29 settembre al 20 ottobre, si disputeranno i Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale prenderà l’aereo domani pomeriggio da Milano Malpensa con destinazione Tokyo per poi trasferirsi a Sendai dove le azzurre si alleneranno per una settimana, disputando anche due amichevoli contro l’Azerbaijan. Giovedì 27 settembre le ragazze di Davide Mazzanti ...

Mondiali Volley 2018 – Le azzurre in versione manga per il promo Rai : Il promo Rai per la presentazione dei Mondiali femminili di Volley 2018 prende ispirazione dall’animazione giapponese di Mila e Shiro Il Campionato Mondiale maschile 2018 appassiona sempre di più l’Italia, un evento unico nel suo genere che dal 29 settembre sarà affiancato da un altro grande spettacolo: la rassegna iridata femminile giapponese, trasmessa su RaiDue e RaiSport + Hd. In vista del Mondiale le azzurre di Davide Mazzanti, nel ...

Volley – Italia femminile : azzurre ko nel secondo test match - l’Olanda vince al tie-break : A Costa Volpino è l’Olanda che vince la seconda amichevole dell’Italia femminile, ma al tie-break Nel secondo round del trittico di amichevoli contro la nazionale olandese sono state le ragazze di Morrison a spuntarla dopo cinque, combattuti, set. Mazzanti ha schierato Ortolani opposto, Nwakalor e Pietrini in banda , Fahr al centro, Cambi al palleggio e Parrocchiale libero, inserendo De Gennaro come schiacciatrice, in seconda ...

Volley : le azzurre battono l'Olanda in amichevole al tie break : COSTA VOLPINO , BERGAMO, - Prova di carattere, pur infarcita di qualche sbavatura, per l' Italia di Mazzanti , in preparazione per i campionati del Mondo, che nella prima delle tre amichevoli che la opporrà per tre volte a Costa Volpino all' Olanda , si è imposta in rimonta al tie break per 3-2 , 23-25, 27-25, 19-25, 25-15, 15-13, . Dopo aver ...

Volley – Successo in amichevole per l’Italia femminile : le azzurre battono l’Olanda : Inizia con una vittoria il trittico di amichevoli che l’Italia femminile affronterà nei prossimi giorni: le azzurre superano 3-2 l’Olanda nella prima sfida Nella prima delle tre amichevoli in programma la nazionale italiana femminile ha battuto a Costa Volpino l’Olanda 3-2 (23-25, 27-25, 19-25, 25-15, 15-13). Dopo aver ceduto il primo set, nel secondo le azzurre sono state protagoniste di una bella rimonta. Nel terzo, ...

Volley - ecco le 14 azzurre per il Mondiale. Mazzanti : ''Ho diverse soluzioni'' : ROMA - Il tempo delle scelte. Davide Mazzanti ha comunicato la lista ufficiale delle 14 azzurre che prenderanno parte al Mondiale 2018, in programma in Giappone dal prossimo 29 settembre al 20 ottobre.