Volley | inutile successo dell’Italia contro la Polonia | azzurri fuori dal Mondiale “Ma

(Di sabato 29 settembre 2018) Le speranze finiscono alle 21.41. Simone Giannelli serve una palla veloce a centro per Simone Anzani che schiaccia, ma viene murato. È il 25 a 14 per la. Le riserve biancorosse dall’angolo del campo entrano e festeggiano come se la partita fosse finita, invece è soltanto il primo set. Con lui finiscono anche le possibilità di andare in semifinale. La partita, alla fine, termina col risultato di 3-2 per l’Italia. Laè prima. Oggi giocheràgli Stati Uniti alle 21.15, mentre la Serbia si confronterà con il Brasile alle 17. L’Italia è quinta a pari merito con la Russia. Dopo la sconfitta di mercoledì serai serbi, con questi ultimi sconfitti a loro volta dai polacchi per 3-0 giovedì, per passare l’Italia avrebbe dovuto vincere con quello stesso risultato, lasciando agli avversari un massimo di sessanta punti. “Vincere con quel punteggio era difficile, non ...