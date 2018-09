Vitalizi parlamentari | oltre mille ricorsi contro i tagli

Ci sono 1.200 ricorsi contro l’abolizione dei Vitalizi degli ex parlamentari : “Non ci stiamo a farci processare per quello che abbiamo fatto nella nostra attività politica. Ci hanno definito ladri e parassiti, ma gli ex parlamentari hanno servito il Paese con onestà e dignità”. A Montecitorio, oggi, per gli ex-parlamentari colpiti dal taglio dei vitalizi, è stato il giorno della controffensiva. Una controffensiva “di massa”, come l’ha definita a caldo lo stesso ...

Vitalizi - Boeri : “Riduce asimmetrie tra parlamentari e cittadini”. M5s : “Taglio vicino anche al Senato” : “La delibera sui Vitalizi va nella direzione di ridurre le asimmetrie nel trattamento fra i parlamentari e gli altri cittadini. Ma ci sono anche altre cose da fare: se passasse all’INPS la gestione dei Vitalizi sarebbe anche un’operazione di trasparenza”. A rivendicarlo è stato il presidente dell’Inps Tito Boeri, dopo l’audizione in Consiglio di presidenza del Senato. “Il taglio dei Vitalizi anche ...

Vitalizi : il Codacons si costituisce contro i ricorsi degli ex parlamentari : Ne dà notizia l'associazione dei consumatori, da sempre in prima linea contro sprechi e privilegi della classe politica. "Abbiamo deciso di costituirci ad opponendum contro i ricorsi, a nome della ...

Vitalizi - 700 ex parlamentari fanno ricorso. Di Maio : 'Non ci spaventano' : ' Settecento ex deputati hanno fatto ricorso per riavere i Vitalizi che noi abbiamo abolito e continuare a essere mantenuti a vita dallo Stato come fossero dei nababbi. Quando erano in Parlamento non ...

Vitalizi - Di Maio : "Ricorsi? Dis-onorevoli senza vergogna"/ Ultime notizie - ex parlamentari annunciano querele : Vitalizi, Fico: "Ricorsi? Vado avanti". Ultime notizie, il presidente della Camera conferma: "Quel provvedimento ricuce una ferita". Di Maio attacca: "Dis-onorevoli, senza vergogna"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:49:00 GMT)