VIDEO Mertens sblocca Juventus-Napoli | gol di lusso | azione corale dei partenopei per lo

oasport

(Di sabato 29 settembre 2018) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DIIlè passato in vantaggio all'Allianz Stadium di Torino, ihanno segnato il gol dell'1-0 contro lanel big match valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019.degli uomini di Carlo Ancelotti al 10′: Allan ruba palla sulla trequarti, resiste a una carica, trova un passaggio filtrante per Callejon che con grande intelligenza la mette in mezzo perbravo a insaccare. Di seguito ildi0-1.#Juvepic.twitter.com/Z5SyH8ezUU —World (@fcjuveworld1897) September 29, 2018 Foto: Gianfranco Carozza