VIDEO Magia di Cristiano Ronaldo | finte ubriacanti e cross per il gol di Mandzukic

Spal-Sassuolo - numero incredibile di Boga : ecco la magia del giovane attaccante [VIDEO] : Spal e Sassuolo sono ancora ferme sullo 0-0 in un match privo di emozioni. Nell’undici titolare dei neroverdi figura Boga, giovane attaccante alla prima da titolare, quest’oggi schierato a supporto del centravanti Babacar. Il giovane marsigliese (naturalizzato ivoriano) si è reso protagonista di un bel numero all’altezza della linea mediana del campo, lasciando sul posto il diretto marcatore e costringendolo a commettere ...

Udinese-Lazio - che magia di Correa : primo gol in campionato… e che gol! [VIDEO] : Udinese-Lazio, una magia di Correa chiude di fatto l’incontro della Dacia Arena di Udine, un gol da favola per il laziale Udinese-Lazio è sul punteggio di 0-2 in favore degli ospiti. Dopo la rete d’apertura di Acerbi su sviluppo di un corner, ci ha pensato Correa a chiudere la gara al minuto 66. Una magia dell’ex Siviglia, il quale ha saltato un uomo con facilità irrisoria prima di superare anche Scuffet col suo destro ...

Champions League - gol da favola di Messi : gli basta mezz’ora per la prima magia [VIDEO] : Champions League, Leo Messi ha segnato il primo gol della competizione in questa annata, con una punizione da favola Champions League, è bastata mezz’ora a Leo Messi per timbrare la prima magia della sua stagione europea. Si è trattato di una punizione perfetta che ha portato in vantaggio il suo Barcellona contro il Psv. Una gara non ancora definitivamente indirizzata dai blaugrana, ma Messi ha messo il proprio marchio ...

VIDEO / Sampdoria-Napoli (3-0) : highlights e gol - la magia di Quagliarella (Serie A 3^ giornata) : VIDEO Sampdoria Napoli (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita, valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Pesante KO per la squadra di Ancelotti.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:04:00 GMT)

Ligue 1 - l'ottava meraviglia del mondo per Di Maria : una magia direttamente da calcio d'angolo - VIDEO - : Un gol meraviglioso quello di Angel Di Maria , che ha realizzato la rete del 2-0 nel match che si sta svolgendo proprio in questo momento tra Nimes e Psg. Neymar ha momentaneamente portato in ...

Serie A - Parma-Juventus : magia di Mandzukic - Matuidi riporta in vantaggio i bianconeri [VIDEO] : magia di tacco di Mandzukic: Matuidi riporta in vantaggio la Juventus nella sfida di questa sera contro il Parma L’intervallo è stato utile agli uomini di Allegri per ritrovare la carica giusta per far vedere di che pasta è fatta la Juventus. Il primo tempo di Parma-Juventus è terminato in parità, con le reti di Mandzukic e Gervinho, rispettivamente al 2′ e al 33′. E’ Matuidi a portare nuovamente in vantaggio la ...

Venezia 75 - Spike Lee : 'Sì a Netflix & Co. - ma senza perdere la magia del grande schermo'. La nostra VIDEO-intervista : Abbiamo incontrato Spike Lee a tu per tu, per approfondire questi argomenti e parlare anche dei temi a lui più cari: il cinema, il razzismo, la resistenza attiva alla politica di Trump e i valori a ...

VIDEOclip artistici e battiti onirici : la magia dei The Blaze : E ancora: 'nella sala da ballo la gente viveva, amava e danzava, animata dal solo desiderio di stare insieme e far festa, vogliamo riportare in vita quel mondo'. A ottobre ripartiranno poi in tour, ...

La confessione shock di N’Zigou : sacrifici umani - magia nera e incesti! Una storia da brividi fra calcio ed esoterismo [VIDEO] : Shiva N’Zigou è stato autore di una confessione shock: il calciatore gabonese ha svelato il suo passato nel quale ha visto sacrifici umani, magia nera ed ha avuto relazioni incestuose e omosessuali Una storia da brividi arriva direttamente dal Gabon. Il calciatore Shiva N’Zigou è stato protagonista di una confessione shock, ripresa in un video diventato in poco tempo virale su internet. Il calciatore, con un passato in Ligue 1, ...

DIRETTA/ Torino-Roma (risultato finale 0-1) streaming VIDEO Sky : magia di Dzeko per i tre punti! : DIRETTA Torino Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Prima giornata in Serie A al Grande Torino, i giallorossi cercano lo scudetto(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:59:00 GMT)

Iniesta segna il suo primo gol - e che gol! - in Giappone. E' una magia / VIDEO : Per la cronaca il Vissel Kobe ha poi vinto il match 2-1 contro l'Iwata. L'assist a Iniesta viene dai piedi di una vecchia conoscenza del calcio europeo: Lukas Podolski . L'attaccante tedesco ha anche ...

VIDEO Piero Codia Campione d’Europa! Magia trionfale dall’ottava corsia - la gara dell’azzurro : Piero Codia ha realizzato qualcosa di surreale agli Europei 2018 e ha conquistato un’incredibile, inattesa, magica e superlativa medaglia d’oro sui 100 farfalla. L’azzurro ha letteralmente fatto saltare il banco trionfando addirittura dall’ottava corsia, un numero da outsider che rimarrà per sempre nella storia del nostro nuoto. Di seguito il VIDEO della vittoria di Piero Codia a Glasgow. CLICCA QUI PER IL VIDEO ...

La magia di una storia d’amore nel VIDEO di Dopo di noi nemmeno il cielo di Briga : Il video di Dopo di noi nemmeno il cielo di Briga accompagna il nuovo singolo estratto da Che cosa ci siamo fatti, disco che il cantautore romano ha rilasciato il 1° giugno scorso. Il brano è arrivato in radio dal 3 agosto e rappresenta il secondo estratto da Che cosa ci siamo fatti, disco che ha segnato la svolta artistica di Briga in una crasi tra pop e rap che ne conferma la maturità artistica. L'esperimento era stato portato anche ...

L’ultima ‘magia’ di Balotelli : il VIDEO scatena il web : Mario Balotelli è stato grande protagonista nell’ultima stagione, adesso SuperMario è alla ricerca di un progetto nuovo per confermarsi ad alti livelli, non è da escludere una soluzione in Italia con le voci sul Parma che continuano a circolare. Nel frattempo ecco l’ultima ‘magia’ di SuperMario, l’attaccante ha pubblicato una storia su Instagram, il ‘giochetto’ con il pallone ha scatenato il ...