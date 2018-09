VIDEO Juventus-Napoli 3-1 | gli highlights e i gol della partita | Cristiano Ronaldo

Juventus-Napoli - la zampata di Leonardo Bonucci chiude i conti : l’assist è sempre di Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Il difensore bianconero trova il tempo giusto per correggere in porta un colpo di testa di Ronaldo, la Juventus chiude così i conti Leonardo Bonucci chiude Juventus-Napoli, calando il tris che fa scendere il sipario sul match dello Stadium. Il difensore bianconero si tra trovare pronto all’appuntamento con il pallone sul secondo palo, correggendo alle spalle di Ospina un colpo di testa del solito Cristiano Ronaldo. Il portoghese ...

VIDEO Cristiano Ronaldo indemoniato - palo pazzesco e Mandzukic segna il secondo gol : Juventus-Napoli 2-1 : La Juventus ha ribaltato la partita contro il Napoli: Mandzukic ha infatti siglato la personale doppietta raccogliendo in area il pallone scagliato sul palo da Cristiano Ronaldo con una bordate stellare dal limite. CR7 ci ha messo ancora la forma come sul primo gol del croato bravo a trovare il 2-1. Di seguito il VIDEO del secondo gol di Mandzukic. CLICCA QUI PER IL GOL DI MERTENS: 1-0 CLICCA QUI PER IL GOL DI Mandzukic: ...

VIDEO Magia di Cristiano Ronaldo - finte ubriacanti e cross per il gol di Mandzukic : Juventus-Napoli 1-1 : Magia di Cristiano Ronaldo che permette alla Juventus di pareggiare momentaneamente contro il Napoli (1-1) nel match valido per la settima giornata della Serie A. Il fenomeno portoghese ha agito sulla sinistra, ha piazzato due finte delle sue, ha crossato in mezzo con precisione chirurgica e ha trovato la deviazione di Mandzukic che è così riuscito a segnare il gol del pareggio. Di seguito il VIDEO della Magia di Cristiano Ronaldo e del gol di ...

Juventus-Napoli - Cristiano Ronaldo inventa l’1-1 : Mandzukic deve solo appoggiare [VIDEO] : Cristiano Ronaldo superlativo in questo inizio di partita, Juventus-Napoli è iniziata con le marce altissime ingranate: 1-1 dopo 25 minuti Juventus-Napoli, Cristiano Ronaldo incide eccome sulla squadra di Allegri. Bianconeri un po’ in difficoltà dopo l’avvio con gol del Napoli all’Allianz stadium, ma a portare fuori dal momento complicato la Juve ci ha pensato il più forte al Mondo. CR7 ha saltato secco Hysaj prima di ...

VIDEO Mertens sblocca Juventus-Napoli : gol di lusso - azione corale dei partenopei per lo 0-1 : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Napoli Il Napoli è passato in vantaggio all’Allianz Stadium di Torino, i partenopei hanno segnato il gol dell’1-0 contro la Juventus nel big match valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. azione corale degli uomini di Carlo Ancelotti al 10′: Allan ruba palla sulla trequarti, resiste a una carica, trova un passaggio filtrante per Callejon che con grande ...

Juventus-Napoli - il gol di Mertens porta in vantaggio Ancelotti ma che gaffe Bonucci [VIDEO] : Juventus-Napoli, gol di Dries Mertens che apre la gara, pesa però il disimpegno sbagliato da Bonucci Juventus-Napoli, partenopei in vantaggio all’Allianz Stadium grazie ad una rete di Dries Mertens, autore di un gol facile facile dopo un’ottima azione combinata tra Allan e Callejon. Il tutto è però nato da un errore abbastanza grave di Bonucci, il quale ha sbagliato in fase di disimpegno lanciando l’azione del Napoli ...

