VIDEO Cristiano Ronaldo indemoniato | palo pazzesco e Mandzukic segna il secondo gol

(Di sabato 29 settembre 2018) La Juventus ha ribaltato la partita contro il Napoli:ha infatti siglato la personale doppietta raccogliendo in area il pallone scagliato suldacon una bordate stellare dal limite. CR7 ci ha messo ancora la forma come sul primo gol del croato bravo a trovare il 2-1. Di seguito ildelgol di. CLICCA QUI PER IL GOL DI MERTENS: 1-0 CLICCA QUI PER IL GOL DI: 1-1forces the save andfollows up to put Juve ahead. The champions are 41 minutes away from matching their best start ever #JuventusNapoli pic.twitter.com/5J77CASNm6 — Stateside Serie A #JuveNapoli (@StatesideSerieA) September 29, 2018