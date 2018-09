Via libera al giudice Kavanaugh | adesso la parola passa al Senato

Bonifica di Bagnoli - Via libera alla nomina di Floro Flores commissario : È vicina la nomina di Francesco Floro Flores a commissario per la Bonifica di Bagnoli. Fonti del governo chiariscono come, girata la boa del decreto legge su Genova, a breve dovrebbe arrivare anche la ...

Usa - Kavanaugh incassa primo Via libera | Trump ordina all'Fbi di indagare sul giudice : Il presidente degli Stati Uniti ha "raccolto" la proposta avanzata dal Senato che ha permesso di sbloccare il voto in Commissione Giustizia

Kavanaugh incassa primo Via libera - ora la 'palla' passa al Senato : Il giudice Brett Kavanaugh designato da Donald Trump per la Corte Suprema incassa il primo sì in commissione Giustizia al Senato. Sulla conferma pende la proposta di rinviare di una settimana il voto ...

Comune di Brindisi - Via libera alle assunzioni : 45 unità più 44 Lsu : Brindisi - Ingegneri informatici, assistenti sociali, poliziotti municipali, geometri, programmatori e istruttori direttivi. Il Comune ha dato il via libera alla manovra per le assunzioni dal 2019 ...

L'Uefa capitola Via libera al Var in Champions Ma dal 2019 : E fu così che anche L'Uefa si destò dal sonno che la ammorbava. È arrivato infatti l'ok definitivo per l'utilizzo del Var anche nelle competizioni europee a partire però dalla stagione 2019/20. Sia ...

Conte dopo il Via libera al Def : “Facciamo del bene all’Italia - migliorerà vita cittadini” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta il via libera alla nota di aggiornamento del Def: "Abbiamo programmato il più consistente piano di investimenti pubblici che sia mai stato realizzato in Italia. Stiamo facendo del bene all'Italia e agli italiani. È un intervento che migliorerà le condizioni di vita dei cittadini".Continua a leggere

Decreto Genova - trasmesso al Colle per il Via libera : Il Decreto urgenze, che contiene le misure per affrontare l’emergenza di Genova dopo il crollo del Ponte Morandi, è stato ‘bollinato’ dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo quanto riferiscono fonti del Mef. Il testo è stato trasmesso al Quirinale. “Il Decreto arriverà, ma non vuol dire che sarà soddisfacente. Bisognerà vedere cosa c’è scritto dentro dopo questo balletto fatto in una settimana e mezzo tra un ...

Marcello Foa presidente Rai : Via libera Vigilanza/ "Porterò aria fresca e nuovi direttori dei tg" : Rai, Marcello Foa presidente: "Mai militato in partiti politici". Ultime notizie, il voto della Vigilanza: il candidato di Lega e M5s: "coerente con me stesso"(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:24:00 GMT)

Decreto Genova - c’è il Via libera della Ragioneria : «Mi ha avvertito il presidente Conte che la bollinatura sul Decreto Genova è arrivata». Ad annunciarlo da Bruxelles è il vicepremier Luigi Di Maio. Fonti del Mef, poco dopo, confermano: il Decreto urgenze, che contiene le misure per affrontare l’emergenza nella città ligure dopo il crollo del Ponte Morandi (avvenuto 44 giorni fa), ha ricevuto il via libera da parte della Ragioneria generale dello Stato. Questa mattina il testo è arrivato al ...

Var in Champions dal 2019 - atteso il Via libera : CR7 aspetta la sanzione : L'Uefa è pronta a dare l'ok all'utilizzo della tecnologia, il portoghese verso un turno di squalifica

Champions League - Via libera alla Var dal 2019-20 : U n anno d'attesa ma la Var si avvicina. Oggi l'Esecutivo Uefa dovrebbe dare l'ok al progetto del presidente Ceferin: la 'moviola' sarà introdotta dal 2019-20, cominciando dai playoff di agosto. Ma ...

Via libera dalla Ragioneria dello Stato al decreto su Genova - il testo sarà trasmesso al Colle : "Mi ha scritto il premier Conte stanotte, è arrivata la bollinatura (della Ragioneria generale dello Stato, ndr) del decreto su Genova". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Bruxelles, confermando quanto riferito da fonti del Mef. Il testo, che contiene misure per affrontare l'emergenza dopo il crollo di ponte Morandi, sarà ora trasmesso al Quirinale.

Dl Genova : è arrivato il Via libera della Ragioneria - ora va al Quirinale : "Mi ha avvertito il presidente Conte che la bollinatura sul decreto Genova è arrivata": lo ha riferito il ministro dello sviluppo, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Bruxelles. La notizia è stata confermata dal Ministero dell'Economia. Ora il testo sarà trasmesso al Quiriale.Il testo era stato approvato "salvo intese" dal Consiglio dei ministri del 13 settembre ma inizialmente la Ragioneria ...

Var in Champions dal 2019 - oggi atteso il Via libera dell’Uefa : L'Uefa è pronta a dare il via libera all'utilizzo del Var in Champions League a partire dalla prossima stagione 2019/20. L'articolo Var in Champions dal 2019, oggi atteso il via libera dell’Uefa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.