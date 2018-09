Verissimo | Elisabetta Canalis | “Con George Clooney bei ricordi | ma è Brian l’amore”

tvzap.kataweb

: RT @8antonio8989: Elisabetta Canalis 40 anni dove? DOVE? #verissimo - Arineedyourlove : RT @8antonio8989: Elisabetta Canalis 40 anni dove? DOVE? #verissimo - spettacolo_fp : Verissimo. È bastata un'immagine per farle crollare. Elisabetta Canalis e Silvia in lacrime:… - fuckingeway : RT @antomigliore84: Elisabetta Canalis sempre bellissima e l’unica delle poche fuori da ogni gossip schifoso #Verissimo -

(Di sabato 29 settembre 2018) Ospite di Silvia Toffanin aha ripercorso con la conduttrice le tappe della sua carriera e della sua vita sentimentale. Sul rapporto con il divoha confidato: “Conho bei, ma è mio marito l’uomo della mia vita. Conho vissuto e vivo anni di gioia, coronati dall’arrivo di mia figlia.” Sulla sua vita americana,ha aggiunto: “Vivo negli Stati Uniti per seguire la crescita di mia figlia in maniera costante. Sono divisa, perché l’Italia mi manca e non mi vedo invecchiare a Los Angeles perché è una città un po’ senz’anima.”