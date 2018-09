Venezuela | Maduro invita Bachelet | Onu | a visitare il Paese

Maduro invita Bachelet in Venezuela : CARACAS, 29 SET - Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha invitato formalmente l'Alto Commissario dei diritti umani dell'Onu, Michelle Bachelet, a visitare il Venezuela quando lo considererà ...

Venezuela.Maduro vuole incontrare Trump : 03.58 Il presidente venezuelano Maduro insiste nel voler incontrare Trump dicendo che un vertice sarebbe nell'interesse di entrambi i Paesi. Trump, sul Venezuela, ha detto che "tutte le opzioni sono sul tavolo",comresa quella dell'intervento militare ma, proprio a Palazzo di Vetro, non ha escluso la possibilita' di incontrare Maduro"se può servire a salvare vite".

“La festa grillina davanti a Palazzo Chigi è degna del Venezuela di Maduro" : La “manovra del popolo” innalza il rapporto deficit/Pil al 2,4 per cento, e Luigi Marattin (foto a destra), con mestizia, sorseggia un succo d'ananas in un bar a pochi passi dalla Camera. “La scelta politica è chiara: inversione di tendenza rispetto a un cammino decennale di risanamento finanziario.

Venezuela : tentato attentato a Maduro : ANSA, - CARACAS, 24 SET - Il vicepresidente e ministro della Comunicazione del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha reso noto ieri sera a Caracas che sono state arrestate altre tre persone, fra cui una ...

Il Venezuela sprofonda e il presidente Maduro va nel ristorante di Salt Bae : Il coltello affonda morbidamente in un pezzo di manzo dall"aspetto prelibato, poi divarica le fette guidato dalla mano dello chef, che inizia a sminuzzare con enfasi le fette. A un metro di distanza, seduto comodamente a tavola, il presidente Nicolas Maduro osserva rilassato accanto alla moglie Cilia Flores l"uomo vestito di nero con occhiali scuri che sta preparando i loro piatti come su un palcoscenico.Sono bastati pochi minuti di video per ...

Venezuela - Organizzazione stati americani/ Non escluso intervento militare. Maduro in Cina : Organizzazione stati americani "intervento militare in Venezuela probabile”. Ultime notizie, il dittatore Maduro ha i giorni contati? Le parole del segretario dell'OSA(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:01:00 GMT)

Venezuela : Maduro a Pechino - Cina promette maggiori aiuti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cina : la visita del presidente Maduro porterà a un nuovo livello la partnership strategica globale sino-Venezuelana : Nel corso di una conferenza stampa ordinaria, Geng Shuang si è detto convinto che la visita rafforzerà ulteriormente la fiducia politica reciproca, rafforzerà la cooperazione amichevole nei vari ...

Venezuela “INCONTRI SEGRETI RIBELLI-USA PER ROVESCIARE MADURO”/ Ultime notizie - l'attentato di un mese fa : VENEZUELA "Incontri SEGRETI tra ribelli e Usa per ROVESCIARE MADURO”. Ultime notizie, la denuncia del New York Times che ha portato alla luce un piano per spodestare Maduro(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:35:00 GMT)

Venezuela - “incontri segreti tra militari ribelli e Usa per rovesciare Maduro” : Incontri segreti per rovesciare il regime di Nicholas Maduro in Venezuela, paese sul lastrico da mesi, con milioni di cittadini in fuga verso altri Paesi sudamericani. Il New York Times pubblica la notizia dei contatti carbonari avvenuti nell’ultimo anno tra alcuni funzionari dell’amministrazione Trump e militari ribelli Venezuelani per discutere un piano per destituire il successore di Chavez. La Casa Bianca, che non ha voluto ...