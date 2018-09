Venezia | vandali imbrattano con la vernice rossa uno dei leoncini

ilgiornale

: Vandali imbrattano con vernice rossa i leoncini di piazza San Marco - Corriere : Vandali imbrattano con vernice rossa i leoncini di piazza San Marco - fouriousandfast : - italianaradio1 : Alcuni vandali hanno imbrattato con vernice rossa uno dei due Leoncini posti nell’omonima piazzetta a fianco della… -

(Di sabato 29 settembre 2018) Un attoco compiuto da 2 uomini e 2 donne ai danni di uno deidi piazza San Marco che è stato macchiato con della. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 della scorsa notte e a fare la scoperta sono stati alcuni residenti che hanno dato l'allarme alla polizia locale, riporta Tgcom24.I colpevoli, ancora non identificati, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Oltre a imbrattere gli occhi e il collo della statua posta a sinistra della piazzetta, i quattro ignoti hanno anche lasciato una scia di scritte. Le Forze dell'ordine stanno indagando per identificarli.Su twitter il sindaco di, Luigi Brugnaro, ha lanciato un appello: "Troviamoli per punirli e metterli a ripulire la città davanti a tutti!".Le due statue dell'omonima piazza adiacente alla Basilica di San Marco, sono posizionate ai vertici del rialzo dove c'è ...