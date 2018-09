Vairano PV - Tanta folla per il Suv & Crossover Day

quattroruote

: RT @quattroruote: #Suv & #Crossover Day, tanta folla quest’oggi sulla nostra pista di Vairano (PV) per guidare gli ultimi modelli a ruote a… - giannetti_marco : RT @quattroruote: #Suv & #Crossover Day, tanta folla quest’oggi sulla nostra pista di Vairano (PV) per guidare gli ultimi modelli a ruote a… - quattroruote : #Suv & #Crossover Day, tanta folla quest’oggi sulla nostra pista di Vairano (PV) per guidare gli ultimi modelli a r… -

(Di sabato 29 settembre 2018) La splendida giornata di sole è stata certamente di aiuto, ma ad attirare centinaia di persona fin dalle prime ore del mattino al SuvDay organizzato da Quattroruote sulla propria pista disono stati anche molti altri buoni motivi. Primo tra tutti, la possibilità di mettersi al volante, sul circuito Handlig o sullimpianto riservato alloff-road, dei più recenti modelli di ben quattordici marchi diversi, alcuni dei quali tutti da scoprire. Così non sorprende linteresse sollevato da vetture fresche di debutto, come la piccola Suzuki Jimny, profondamente rinnovata nella sua seconda generazione; né la passione suscitata da mostri prestazionali come lAlfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e la Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Non meno attesa, però, cera per le proposte di Fiat, Ford, Hyundai, Lexus, Mahindra, Mazda, Peugeot, Seat, Subaru, Toyota e Volvo.Non solo pista. Ai ...