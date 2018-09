Uv alla Lega | amministrare non è un gioco solitario per inadeguati

L'endorsement di Boccia alla Lega. Calenda : 'Vergognoso'. La replica : 'Non sa organizzare una cena' : Inatteso aperto sostegno al partito di Salvini da parte del numero uno di Confindustria: 'è una componente importante perché dà vere risposte ai cittadini' -

Melegatti salvata dal crac : rilevata dalla famiglia Spezzapria per 13 - 5 milioni di euro : Arriva la salvezza per la Melegatti , storica azienda produttrice di pandori . Dichiarata fallita il 29 maggio, è stata ora rilevata dalla famiglia Spezzapria, che controlla Forgital Group, industria ...

Nuove sanzioni per TIM - Vodafone e Fastweb - per le fatturazioni legate alla rete fissa : AGCOM ha reso noti nuovi provvedimenti contro TIM, Vodafone e Fastweb in merito alla mancata adozione della cadenza mensile per il rinnovo delle offerte di telefonia fissa. L'articolo Nuove sanzioni per TIM, Vodafone e Fastweb, per le fatturazioni legate alla rete fissa proviene da TuttoAndroid.

Melegatti diventa vicentina : marchio e stabilimenti in mano alla Sominor : È stata aggiudicata definitivamente oggi dal tribunale di Verona al manager vicentino Denis Moro la Melegatti . Moro 10 giorni fa aveva presentato ai curatori fallimentari un' offerta di 13,5 milioni ...

MEDICO LEGALE ASSASSINATO A SANREMO/ Ultime notizie - sospettato un ambulante arrestato dalla polizia : MEDICO LEGALE ASSASSINATO a SANREMO: sospettato un ambulante arrestato dalla polizia, il movente forse legato ad una perizia su un'operazione che aveva reso cieco da un occhio l'omicida(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:23:00 GMT)

Nintendo è uscita vittoriosa dalla causa legale contro l'azienda di noleggio kart MariCar : Nintendo ha fatto sapere oggi di aver vinto la causa legale contro l'azienda giapponese MariCar.Come riporta GearNuke, MariCar si occupa di noleggio kart in varie regioni del Giappone e Nintendo ha deciso di citarla in giudizio con l'accusa di violazione di copyright e di aver danneggiato il brand Mario kart. Nintendo ha ricevuto 10 milioni di Yen e MariCar è stata condannata a non usare più nulla relativo a Mario kart. Dopo la sentenza Nintendo ...

Sondaggi politici/ M5s ancora davanti alla Lega. Crisi del Pd : Un Sondaggio di Emg Acqua ha cercato di capire quale sia il gradimento per l'operato del Governo. Più risposte positive dagli elettori M5s che non da quelli della Lega(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:51:00 GMT)

Ungheria - alla Camera ok a mozione pro-Orban : “Valutare motivi delle sanzioni Ue”. Ma a M5s e Lega mancano 73 voti : La Camera ha approvato la mozione della maggioranza M5S-Lega sulla posizione da sostenere in sede europea nei confronti dell’Ungheria. Il testo – su cui c’era il parere favorevole del governo – impegna l’esecutivo, oltre a garantire la protezione dei diritti e dei valori dell’Unione Europea in rispetto di autonomia e sovranità di ogni Stato, anche ad attivarsi affinché il “Consiglio dell’Unione europea accerti ...

Manovra - Tria nel mirino della Lega : 'Troveremo un altro ministro' - e il governo traballa : La Manovra è ferma al palo e il ministro Tria torna sulla graticola, stavolta su spinta della Lega che non intende tollerare ostacoli allo sforamento oltre il 2% del rapporto deficit/pil. A lanciare il sassolino mettendo sul tavolo l’ipotesi di cambio ai vertici del MEF ci ha pensato un esponente di punta del Carroccio, Riccardo Molinari: “Potremmo trovare un altro nome se lui non è più nel progetto” le parole pronunciate stamattina dal ...

Le promesse del Governo Lega – M5s alla prova dei fatti : il countdown : Le promesse fatte e gli impegni presi dal Governo Conte alla prova dei fatti: un countdown per monitorare come procede l'azione dell'esecutivo e cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane. Dalle pensioni alla flat tax, passando per le assunzioni nelle forze dell'ordine e la chiusura dei campi rom: ecco tutte le promesse del trio Conte - Salvini - Di Maio.Continua a leggere

Dl Salvini - soldi dei diritti tv legati alla certificazione dei bilanci : il messaggio della politica al mondo del calcio : Giancarlo Giorgetti lo aveva promesso: “Il calcio ogni estate offre uno spettacolo indecoroso: se non è in grado di normarsi da solo, ci penserà il legislatore”. Detto, fatto. Il primo intervento è già arrivato, anticipato nel decreto sicurezza che porta il nome di Matteo Salvini, senza nemmeno aspettare la manovra: una stretta sui controlli delle società di Serie A e Serie B, che in futuro dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alla ...

#CESENASTORIES - 4puntata. Alessandro è tornato - con due gol - . 'Proposte dalla Lega Pro - impossibile dire no al Cesena' : In attesa di ritrovare il Manuzzi, il Cesena si è preso i primi tre punti nella casa del Forlì, battendo 2-0 l'Olympia Agnonese. Il protagonista della partita è Danilo Alessandro: due gol, uno per ...

Rai - Lega e M5s riprovano con Foa. Il presidente in pectore alla Vigilanza : “Mio mandato è professionale - non politico” : “Il mandato che ho ricevuto dal governo non è politico, ma professionale“, “fa appello al mio percorso professionale, e io intendo onorarlo in nome dei valori del giornalismo”. E’ attraverso questa garanzia che Marcello Foa, di nuovo presidente in pectore della Rai, prova a convincere Forza Italia. In commissione di Vigilanza, dove l’ex editorialista del Giornale è stato sentito dai parlamentari di Camera e ...