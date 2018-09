Usa | Kavanaugh incassa primo via libera | Trump ordina all' Fbi di indagare sul giudice

Usa - ok dalla commissione Giustizia alla nomina di Kavanaugh : ora il voto in Senato. Ma repubblicano chiede il rinvio : Brett Kavanaugh passa il primo esame. La commissione Giustizia del Senato ha approvato la nomina alla Corte suprema del giudice conservatore, nonostante le accuse di aggressione sessuale da parte di tre donne. Ora la nomina dovrà essere confermata in seduta plenaria dal Senato. Si sono espressi a favore i repubblicani, contro i democratici. Il voto sulla nomina del conservatore, scelto dal presidente Donald Trump, avviene un giorno dopo davanti ...

Usa - i gesuiti chiedono a Trump di bloccare la nomina di Kavanaugh : Negli Stati Uniti non si ferma la bufera su Brett Kavanaugh , nominato da Trump alla Corte suprema, finito al centro di uno scandalo per le accuse di molestie sessuali, sollevate da una donna, ...

Gli Usa hanno capito che con la nomina di Kavanaugh sono andati troppo oltre - ossia stanno distruggendo il Paese con gli interessi di parte. ... : In secondo luogo bisogna capire cosa c'è dietro, un puritanismo del nuovo mondo adattato ai rispettivi interessi. Ma dove gli interessi vengono meno a seguito della constatazione che si sta facendo ...

Usa - la deposizione di Ford contro il giudice Kavanaugh : 'Lui rideva durante l'aggressione' : 'Alzarono il volume della musica. Fui spinta sul letto e Brett si mise sopra di me. Iniziò a muovere le mani sul mio corpo e a strusciarsi'....

L'accUsatrice di Kavanaugh : 'rideva mentre mi aggrediva' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - l’accUsatrice di Kavanaugh : “Rideva mentre mi aggrediva - pensavo mi uccidesse” : “Non sono qui perché voglio essere qui, sono terrorizzata, ma penso che sia un mio dovere civico testimoniare”: così Christine Blasey Ford davanti alla commissione Giustizia del Senato americano sulle molestie di cui accusa il giudice Brett Kavanaugh indicato dal presidente Trump alla Corte Suprema.Continua a leggere

Usa - Kavanaugh : E' una vergogna nazionale - mai molestato nessuno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Kavanaugh - Ford al Senato : “Ho temuto mi uccidesse”/ Lui si dichiara innocente - l’accUsa : “Mi ha stuprata” : Kavanaugh, udienza al Senato: parla la sua principale accusatrice Christine Blasey Ford che ripercorre il tentativo di stupro del giudice. Trump prende posizione.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:39:00 GMT)

Kavanaugh - parla l’accUsatrice Ford : «Ha provato a violentarmi - pensavo mi uccidesse». Lui : «Sono innocente» : L’audizione in Senato di Christine Blasey Ford, mentre continuano ad emergere denunce: un’altra donna dichiara che in gioventù il futuro giudice la assalì ubriaco su uno yacht. Trump non esclude di «cambiare idea» sulla nomina per la Corte Suprema

Brett Kavanaugh - prima accUsatrice parla davanti al Senato : “Credevo mi avrebbe violentata. Ricordo le risate sguaiate” : Milioni di telespettatori negli Stati Uniti si sono raccolti davanti alla tv, a casa, nei bar e in altri luoghi pubblici, per seguire l’audizione di Christine Blasey Ford, la prima donna ad accusare di aggressione sessuale Brett Kavanaugh, il giudice nominato da Trump alla Corte suprema, davanti alla Commissione Giustizia del Senato. Una testimonianza fondamentale, quella della Ford, che ha portato alla denuncia di altre due donne che ...

Molestie - l'accUsatrice di Kavanaugh in Senato : "Pensavo mi uccidesse" - : Christine Blasey Ford, la prima donna che ha puntato il dito contro il giudice indicato da Trump alla Corte Suprema, ha testimoniato davanti alla commissione Giustizia del Senato Usa. Lui: "Calunnie"

Kavanaugh - udienza al Senato : Ford "ha provato a stuprarmi"/ Ultime notizie - accUsatrice "temevo mi uccidesse" : Kavanaugh, udienza al Senato: parla la sua principale accusatrice Christine Blasey Ford che ripercorre il tentativo di stupro del giudice. Trump prende posizione.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:28:00 GMT)

Usa - accUsatrice di Kavanaugh al Senato : 17.21 "Ho creduto che mi avrebbe violentata". Inizia così la deposizione della docente di psicologia 51enne,Christine Ford davanti alla commissione giustizia del Senato americano, trasmessa in diretta tv. La donna accusa il giudice della Corte Suprema,scelto da Trump, Brett Kavanaugh, di averla chiusa in una stanza durante un party del liceo, nel 1982,provando a toglierle i vestiti "Sono terrorizzata,ma penso che sia un mio dovere civico ...

Kavanaugh - giudice nominato alla Corte Suprema Usa : "Al liceo bevevo - ma nessun assalto sessuale" : Il giudice nominato alla Corte Suprema parla alla commissione Giustizia del Senato: "Se vincono le calunnie, nessuno servirà più il Paese". Christine Blasey Ford conferma le accuse: "E' mio dovere"