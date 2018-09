Uomini e donne | Sara Affi Fella e Nilufar Addati Nicolò Ferrari | ' Vi dico qual è la

GIADA TOFFANO/ Un nuovo amore per l’ex tronista di Uomini e donne. Il nome resta top secret : GIADA TOFFANO, ex tronista di Uomini e donne, in un'intervista ha raccontato la sua esperienze dopo il progamma tv. Oggi ha un nuovo amore, che sembra l'uomo giusto per lei(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:34:00 GMT)

Uomini e Donne - Trono Over : Gemma riceve la proposta di matrimonio? : Gemma Galgani riceve un anello al Trono Over di Uomini e Donne Venerdì 28 settembre è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Ancora una volta grande protagonista è stata Gemma Galgani. La storia con Rocco Fredella sembrava arrivata ormai alla conclusione. I telespettatori non ne sono rimasti affatto stupiti: in questi anni di tira e molla, ogni conoscenza della dama torinese è arrivata a un corto ciruito. Rocco è ...

Ascolti tv pomeriggio - 28 settembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Come si è conclusa la terza settimana di sfida a tre? Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 28 settembre 2018? Chi ha vinto fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Possiamo dire che, ormai, Caterina Balivo su Rai 1, Bianca Guaccero su Rai 2 e Maria De Filippi su Canale 5, si siano assestate sulle loro posizioni. Sul gradino più alto del podio rimane salta Maria De Filippi. Medaglia d’argento per Caterina Balivo e di ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti nel mirino di un noto conduttore : "Un addio privo di stile" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti attaccato da Alessandro Cecchi Paone: "Non è ammissibile che si esca sbattendo la porta"(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Mara Fasone ha mentito : spunta la foto che svela l'inaspettato retroscena (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mara Fasone ha già partecipato al programma e in studio ha detto una piccola bugia al pubblico....(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne : un anello per Gemma - Valentina di nuovo in lacrime : Uomini e Donne: Gemma convinta di ricevere una proposta di matrimonio, Valentina e David al centro della scena Nel corso della registrazione del Trono Over di Uomini e Donne di venerdì 28 settembre Maria De Filippi fa vedere un video dello scorso dopo puntata che riguarda Gemma. La dama è andata a trovare Rocco, con […] L'articolo Uomini e Donne: un anello per Gemma, Valentina di nuovo in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne rapporti tesi : Teresa Langella e Mara Fasone non trovano nessun punto d’incontro (VIDEO) : Nelle poche puntate del trono classico di Uomini e Donne già andate in onda, i telespettatori hanno potuto assistere L'articolo Uomini e Donne rapporti tesi: Teresa Langella e Mara Fasone non trovano nessun punto d’incontro (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - Giorgia Lucini incinta : "Sarà il bambino più amato del mondo" : Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex partecipante di Temptation Island insieme all'ex fidanzato, l'ex corteggiatore Manfredi Ferlicchia, è in attesa del suo primo figlio. La 26enne originaria di Anzio, paese in provincia di Roma, avrà un bambino dal suo fidanzato, il giocatore di pallacanestro, Federico Loschi, con cui è fidanzata da circa due anni.Giorgia Lucini ha parlato di questi suoi primi mesi di gravidanza al ...

Insonnia - cause e incidenza / Dopo i 45 anni ne soffre l'87% delle donne - meno gli Uomini : Perché si soffre di Insonnia? Uno studio dell'Osservatorio sulla salute della donna svela che Dopo i 45 anni colpisce l'87% di queste, ma è meno presente tra gli uomini.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 19:44:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 28/09 : Dopo l’ingresso dei quattro tronisti si va a vedere un filmato con le ultime news che riguardano Mara e Teresa: davanti alle telecamere di Witty TV le troniste incontrano un gruppone di corteggiatori per procedere con le eliminazioni che la redazione ha indicato nel numero di due a testa. Inevitabilmente si torna a parlare della facilità con cui Mara ha eliminato “su due piedi” quattro ragazzi, facilità che aveva portato Teresa a trattenerli in ...

Uomini e Donne news - Virginia Stablum torna single : è già finita con Daniele : Uomini e Donne news, Virginia Stablum rivela 'Tra me e Daniele è finita' E' durata davvero pochi mesi la relazione tra Virginia Stablum e il compagno Daniele, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembrava aver trovato la felicità dopo la separazione da Nicolò Brigante. Infatti, la studentessa veronese era […]

Maria De Filippi rimprovera Gianni Sperti e Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : "colpa" di Sara Affi Fella : Maria De Filippi rimprovera Gianni Sperti e Luigi Mastroianni a Uomini e Donne per le parole usate nei confronti di Sara Affi Fella nel corso dell'ultima registrazione(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:03:00 GMT)

