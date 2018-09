Uomini e Donne Mara Fasone ha mentito | spunta la foto che svela l' inaspettato retroscena

Uomini e Donne : un anello per Gemma - Valentina di nuovo in lacrime : Uomini e Donne: Gemma convinta di ricevere una proposta di matrimonio, Valentina e David al centro della scena Nel corso della registrazione del Trono Over di Uomini e Donne di venerdì 28 settembre Maria De Filippi fa vedere un video dello scorso dopo puntata che riguarda Gemma. La dama è andata a trovare Rocco, con […] L'articolo Uomini e Donne: un anello per Gemma, Valentina di nuovo in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Nelle poche puntate del trono classico di Uomini e Donne già andate in onda, i telespettatori hanno potuto assistere

Uomini e Donne - Giorgia Lucini incinta : "Sarà il bambino più amato del mondo" : Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex partecipante di Temptation Island insieme all'ex fidanzato, l'ex corteggiatore Manfredi Ferlicchia, è in attesa del suo primo figlio. La 26enne originaria di Anzio, paese in provincia di Roma, avrà un bambino dal suo fidanzato, il giocatore di pallacanestro, Federico Loschi, con cui è fidanzata da circa due anni.Giorgia Lucini ha parlato di questi suoi primi mesi di gravidanza al ...

Insonnia - cause e incidenza / Dopo i 45 anni ne soffre l'87% delle donne - meno gli Uomini : Perché si soffre di Insonnia? Uno studio dell'Osservatorio sulla salute della donna svela che Dopo i 45 anni colpisce l'87% di queste, ma è meno presente tra gli uomini.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 19:44:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 28/09 : Dopo l’ingresso dei quattro tronisti si va a vedere un filmato con le ultime news che riguardano Mara e Teresa: davanti alle telecamere di Witty TV le troniste incontrano un gruppone di corteggiatori per procedere con le eliminazioni che la redazione ha indicato nel numero di due a testa. Inevitabilmente si torna a parlare della facilità con cui Mara ha eliminato “su due piedi” quattro ragazzi, facilità che aveva portato Teresa a trattenerli in ...

Uomini e Donne news - Virginia Stablum torna single : è già finita con Daniele : Uomini e Donne news, Virginia Stablum rivela 'Tra me e Daniele è finita' E' durata davvero pochi mesi la relazione tra Virginia Stablum e il compagno Daniele, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembrava aver trovato la felicità dopo la separazione da Nicolò Brigante. Infatti, la studentessa veronese era […]

Maria De Filippi rimprovera Gianni Sperti e Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : "colpa" di Sara Affi Fella : Maria De Filippi rimprovera Gianni Sperti e Luigi Mastroianni a Uomini e Donne per le parole usate nei confronti di Sara Affi Fella nel corso dell'ultima registrazione(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:03:00 GMT)

Uomini e Donne - trono classico : Lorenzo si commuove parlando del suo passato | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. La redazione, nonostante la puntata di ieri pomeriggio fosse finita, ha deciso di mandare in onda nuovamente il trono dei ragazzi, come avviene di consueto nel fine settimana. La puntata odierna è stata molto commovente per il racconto di Lorenzo Riccardi: il tronista ha parlato della sua adolescenza difficile, nella quale ha dovuto abbandonare la scuola per ...

MARA FASONE CONTRO TERESA LANGELLA/ Uomini e donne - Gianni Sperti contro la modella : "Ecco cosa ti interessa" : MARA FASONE e TERESA LANGELLA, protagoniste di una furiosa lite a Uomini e donne: tra accuse e rimproveri, entra in scena l'ex tentatore Andrea Del Corso.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Uomini e donne Sara Affi Fella ha finto un malore : Ancora mistero attorno a Sara Affi Fella l’ex tronista di “Uomini e donne” che avrebbe ammesso di essere stata ancora fidanzata durante il programma. Nicola Panico avrebbe deciso di parlare in un’intervista in esclusiva a “Witty tv”. E le sue parole stanno facendo il giro del web. Il calciatore avrebbe rivelato che i genitori di Sara sarebbero stati al corrente di tutto. --«Per evitare che io venissi in televisione a raccontare la verità – ...

Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 28 settembre 2018 | In diretta : [live_placement] Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Classico | Puntata 28 settembre 2018 | In diretta pubblicato su Gossipblog.it 28 settembre 2018 14:35.