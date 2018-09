Una storia d’amore per Raj in The Big Bang Theory 12? Steve Holland anticipa un matrimonio

optimaitalia

(Di sabato 29 settembre 2018) Raj in The Big12 troverà finalmente l'amore. Dopo stagioni da single o impegnato in relazioni disastrose, l'astrofisico indiano avrà una nuova ragazza al suo fianco. E non solo.ATTENZIONE SPOILERIl finale del secondo episodio dell'ultima stagione, andato in onda giovedì notte negli Stati Uniti, si è concluso con un annuncio shock: il personaggio interpretato da Kunal Nayyar si sposa. Raj, infatti, rendendosi conto che tutti i suoi amici sono andati avanti con la loro vita (perfino Stuart, il ragazzo della fumetteria), decide di chiedere aiuto a suo padre in India, che così gli combina un. L'astrofisico è l'unico single del gruppo, e nel corso della serie ha avuto ben sette fidanzate, che tuttavia non si sono rivelate giuste per lui.Come avverrà quindi il? Secondo lezioni, Raj convolerà a nozze con Anu, una trentenne che lavora in ...