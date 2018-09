Una Gran Confusione sui Medicane

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia apre con Una comoda vittoria sulla Bulgaria. Grande prestazione a muro : Comincia con una agevole vittoria il Mondiale 2018 di Volley femminile per l’Italia: a Sapporo (Giappone) le azzurre si sono sbarazzate per 3-0 della Bulgaria, conquistando il primo successo nella Pool B. I parziali: 25-15, 25-19, 25-22. Un match in cui le ragazze italiane hanno sfoderato una prestazione perfetta solamente nel primo set, denotando poi qualche incertezza di troppo nei parziali successivi, soprattutto palesando qualche ...

Cristiano Ronaldo live su Instagram : 'Juve-Napoli Una grande gara - vogliamo vincere' : Una piacevole sorpresa per 142 milioni di folowers firmata Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese della Juventus, infatti, è intervenuto in diretta sul proprio profilo Instagram per interagire con ...

Grande Fratello Vip – Lory Del Santo da lunedì sarà Una concorrente nonostante il grave lutto : Lory Del Santo al Grande Fratello Vip, la soubrette italiana pronta a rimettersi in gioco dopo la morte del figlio 19enne Lory Del Santo sarà una concorrente del Grande Fratello Vip da lunedì prossimo, quando andrà in onda la seconda puntata del reality di Canale 5. La trasmissione, presentata da Ilary Blasi, avrà in scaletta l’ingresso della showgirl italiana, che dopo la morte del figlio Loren ha deciso di rimettersi in gioco. ...

Ricreare Una grande porzione di Istanbul in 8 ore? Gli sviluppatori di The Sinking City ci mostrano il loro City Generator : Il video condiviso da Frogwares, studio al lavoro sull'interessante open-world in salsa lovecraftiana The Sinking City, non è esattamente incentrato sul gioco in sé ma su un tool fondamentale per la sua creazione, un particolare City Generator.Creare una città digitale è un'impresa davvero notevole per qualsiasi sviluppatore ma per lavorare sulla creazione di Oakmont, la città fittizia in cui è ambientato The Sinking City, gli sviluppatori hanno ...

Milan - Gattuso sotto pressione : "Non siamo Una grande squadra. Speriamo di recuperare Higuain" : Il tecnico rossonero dopo il pari con l'Empoli: "Quando non arrivano i risultati rischi di demoralizzarti"

Milan - Gattuso rassegnato : “non siamo Una grande squadra” : Il Milan non è andato oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “Anche nel secondo tempo abbiamo creato tanto. Poi un errore ci può stare, soprattutto in questo momento li stiamo pagando a caro prezzo. Dobbiamo guardare avanti: non riuscire a chiudere le partite sta diventando un problema. Creiamo tanto, specie in un momento di difficoltà come questo, ...

Grande Fratello VIP - Catteneo nella Casa : 'Rifiutare Una donna è peggio che violentarla' : ivan cattaneo è il protagonista della prima bufera che si è abbattuta sulla terza edizione del Grande Fratello VIP; il cantante, parlando con i compagni d'avventura nella Caverna [VIDEO], ha espresso un pensiero molto forte sulle donne. Sostenendo che dicendo no ad una donna le si fa più male che violentandola, l'uomo ha attirato su di sé sia le critiche degli altri inquilini che quelle della gente da Casa; c'è, infatti, chi chiede che siano ...

Aquarius 2 - le ong chiedono agli Stati Ue di offrire Una bandiera : “Migranti come ostaggi” : Dopo la revoca della bandiera da parte di Panama, durante la conferenza stampa a Roma, le ong Sos Méditerranée e Msf hanno lanciato un appello a tutti gli Stati europei: "Chiediamo al governo panamense di tornare sulla sua decisione. Chiediamo poi che venga concessa l'iscrizione della bandiera dell'Aquarius 2 nel registro di un Paese Ue".Continua a leggere

Migranti - l’appello di Medici senza frontiere : “Dateci Una bandiera e fateci lavorare o ci saranno più morti in mare” : “Ci rivolgiamo a tutti i governi che mettono la vita delle persone al centro del dibattito politico: dateci una bandiera“. È l’appello lanciato dalla presidentessa di Medici senza frontiere, Claudia Lodesani, a margine di una conferenza stampa organizzata dall’ong per fare il punto sulla situazione della nave Aquarius, ancora ferma in acque internazionali con 58 Migranti a bordo. “Siamo stanchi di sentire persone ...