Una discarica ci seppellirà

Napoli - la beffa di Cupa Perillo : bonifica dopo il rogo - ora è Una discarica : Bonifiche flop per le discariche abusive incendiate. Il Comune di Napoli spende un milione di euro all'anno per rimuovere questi cumuli di rifiuti straordinari, spesso preda dei roghi da cui si ...

Padova : carabinieri scoprono discarica abusiva nella Bassa - Una denuncia (2) : (AdnKronos) - Tutto il materiale e l’area, compreso il fabbricato, è stato sottoposto a sequestro. Sono, inoltre, in corso accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale presenza di rifiuti pericolosi nascosti all’interno delle balle di materiale, anche con il coinvolgimento dei reparti speciali

Padova : carabinieri scoprono discarica abusiva nella Bassa - Una denuncia (3) : (AdnKronos) - Dagli accertamenti è emerso che il capannone era stato preso in locazione, da almeno 3 anni, da parte del 52enne di Tribano (Pd), che svolge l’attività di autotrasportatore autonomo, mentre il fabbricato è di proprietà di una famiglia di Candiana, che è risultata totalmente estranea ai

Padova : carabinieri scoprono discarica abusiva nella Bassa - Una denuncia : Padova, 26 set. (AdnKronos) - Verso la fine del mese di luglio, con l’impiego di un velivolo del 14° Nucleo Elicotteri carabinieri di Belluno, erano stati eseguiti dei sorvoli su tutta l’area territoriale di competenza del Comando Provinciale carabinieri di Padova per eseguire un monitoraggio dall’a

USA : Building Energy inaugura il parco fotovoltaico di Annapolis - il più grande realizzato su Una discarica : Building Energy S.p.A., multinazionale italiana che opera come Global Integrated IPP (Independent Power Producer) nel settore delle energie rinnovabili, ha inaugurato il parco fotovoltaico di Annapolis, situato nella Contea di Anne Arundel, nel Maryland. Con i suoi 55.000 pannelli fotovoltaici e 18 MW di potenza installata su un’area di 32 ettari costituisce anche il più grande parco solare mai costruito su una discarica negli USA e uno dei più ...

Roma. Il tuo quartiere non è Una discarica nei Municipi pari : Settimo appuntamento domani, domenica 16 settembre, con la campagna Ama – TGR Lazio Il Tuo quartiere non è una discarica,

Lavello discarica a cielo aperto - alla Partaccia Una diga di rifiuti : Marina di Carrara - Così il Lavello si trasforma in una discarica a cielo aperto. Lo spettacolo che ieri si presentava in Partaccia, all'altezza delle roulotte di via delle Pinete, ha dell'incredibile.

Una discarica nello spazio! : Perchè i rifiuti nello Spazio sono pericolosi? Esperti da tutto il mondo lanciano l' allarme : frammenti di vettori e vecchi satelliti minacciano le attività umane, il buono stato dei satelliti e ...

S.Giorgio su Legnano - edificio sequestrato : era Una discarica : Immobile sotto sequestro, era una discarica Era di fatto una discarica. E' per questo che venerdì 24 agosto lo stabile di via Carso è stato messo sotto sequestro da parte del sostituto procuratore del ...

Scambiano la città per Una discarica - multati : Hanno scambiato Cologno Monzese, e nello specifico via Ovidio, per una discarica. Ma sono stati scoperti e multati. Scambiano la città per una discarica Avevano letti, materassi e masserizie in avanzo ...

Maurizio Costanzo boccia il GF di Barbara D’Urso : ‘Orrendo - Una finestra sulla discarica’ : Maurizio Costanzo, in qualità di decano della televisione italiana, di quando in quando parla di ciò che apprezza in televisione e di quel che invece lo soddisfa meno. Il popolare conduttore ha infatti ammesso di non aver gradito particolarmente l’ultima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara D’Urso, e lo ha detto senza troppi giri di parole: “Era orrendo, una finestra sulla discarica“. Il giornalista, poi, non ...

Divani - poltrone e materassi L'isola ecologica è Una discarica : TORRE DEL GRECO - Divani, poltrone e materassi tra i rifiuti: L'isola ecologica diventa discarica. Accade a Torre del Greco, città da 85mila abitanti alle prese da oltre un mese con una gravissima ...

