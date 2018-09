Un weekend tra cavalieri | giochi e spettacoli | torna Pietrasanta Medievale

Tanti appuntamenti in provincia per trascorrere l'ultimo weekend di settembre : Ultimo fine settimana per il mese di settembre. Ecco una carrellata degli appuntamenti in programma in provincia di Savona. Albenga: "Porte aperte al canile è un'occasione per venire a conoscere i ...

Allerta Meteo per l’Uragano Mediterraneo “Zorbas” : traiettoria shock per la Grecia - rischio catastrofe nel weekend : Allerta Meteo – L’evoluzione dell’Uragano Mediterraneo “Zorbas” posizionato oggi sul mar Jonio, vicino all’Italia, ma diretto nel weekend verso la Grecia, ha assunto nelle ultime previsioni una traiettoria terribile proprio per la penisola ellenica, e in modo particolare per Peloponneso, Attica e isole Cicladi. La tempesta, infatti, si abbatterà direttamente sulla Grecia con venti impetuosi e piogge ...

Rugby - il palinsesto delle gare trasmesse in tv nel weekend : Il palinsesto rugbistico vede al suo interno diversi eventi di rilievo nel weekend per quanto concerne il mondo del Rugby Si presenta ricco di appuntamenti ovali il palinsesto rugbistico del prossimo weekend. Si parte nella mattinata di domani con il consueto appuntamento oltre Oceano: alle 9.35 di venerdì 28 settembre Auckland e Otago si affronteranno nella sfida valida per la Mitre Ten Cup in diretta su Sky Sport Arena. In serata la ...

weekend tra Basilicata e Campania : le tappe da non perdere : Q8 - il tour Porsche da Matera a Sorrento Lombardia, Veneto, Lazio e ora Basilicata e Campania: ha fatto rotta verso sud la nuova tappa del tour italiano di ...

weekend tra i vigneti alla corte di Caterina de' Medici : Tenuta di Artimino, in Toscana

Montefalco - alla scoperta della vendemmia nel weekend della 'Strada del Sagrantino' : ... 'In arrivo importanti investimenti' ← Perugia, la Guardia di Finanza celebra il Patrono nella Cattedrale di San Lorenzo Potrebbe anche interessarti Foligno, Festa Scienza e Filosofia, già 8mila ...

Ironman - nel weekend viabilità modificata sulle strade di Ravenna : ecco dove : Attraverso un'ordinanza il Comune di Ravenna ha disposto per sabato 22 e domenica 23 settembre, giornate nelle quali si svolgerà la gara sportiva di triathlon estremo Ironman con partenza da Cervia e ...

Milano : al Monumentale weekend dedicato ai più piccoli tra storia e teatro (2) : (AdnKronos) - A partire dalle 15.30 andrà in scena lo spettacolo itinerante 'L'architetto'. Il cimitero Monumentale è innanzitutto un luogo capace di rappresentare la memoria storica della città, in particolare attraverso il ricordo dei suoi cittadini più illustri in un ideale percorso da Manzoni a

Milano : al Monumentale weekend dedicato ai più piccoli tra storia e teatro : Milano, 21 set. (AdnKronos) - Un ricco weekend dedicato ai più giovani in programma al Cimitero Monumentale. Domani, sabato 22, e domenica 23 settembre torna l'appuntamento con la compagnia di teatro per ragazzi 'Ditta Gioco Fiaba', che dallo scorso anno ha avviato un progetto sperimentale per la cr

weekend SULLA STRADA DEL SAGRANTINO : MONTEFALCO Non si spengono i riflettori sui vini Montefalco Doc e Montefalco SAGRANTINO Docg dopo l'appuntamento con Enologica perché proseguono gli eventi dei WEEKEND della STRADA del SAGRANTINO. Il ...

Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra birre - sagre - mostre e concerti! : ... non perdetevi a Santa Lucia di Piave ' Gothika ', la fiera del gothic e steampunk del Triveneto con circa 50 stand anche a tema horror e fantasy, concerti dal vivo, DJ set, vari spettacoli, ...

Cibo di strada - fiori - jazz ed elettronica : cosa fare nel weekend : Street food Il fine settimana si apre con la la kermesse dedicata al Cibo di strada. L'invasione di stuzzichini da tutte le regioni italiane e cibi dal mondo del Finger Food Festival Bologna approda ...

Strascichi d'estate sul weekend : Fine settimana all'insegna dell'alta pressione . Nel corso del weekend infatti, comunica il team del sito www.iLMeteo.it, il sole tornerà a riscaldare gran parte delle regioni italiane . Soltanto sui ...

Ultimo weekend per la Festa della cipolla di Cannara tra enogastronomia e spettacoli : Ultimi giorni per onorare la regina della tavola cannarese. La Festa della cipolla è infatti alle battute finali. Prima, però, regalerà un Ultimo imperdibile weekend enogastronomico ad appassionati e ...