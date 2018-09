Un nuovo fronte socialista per salvare l' Europa

huffingtonpost

(Di sabato 29 settembre 2018) Il manifesto per rifondare l'UE a firma di Macron, Renzi e altri apparso di recente costituisce un passo avanti importante sul piano della dinamica politica generale. Sia per l'che per l'Italia. Molti compagni della sinistra interna ed esterna al Pd lo hanno criticato e vissuto con sofferenza, come fosse un fatto "regressivo". Si sono soffermati sui preliminari e sui dintorni della questione, tra cui ad esempio le ambiguità e le biografie politiche dei sottoscrittori. Per evitare fraintendimenti vorrei invece anzitutto definire dal mio punto di vista l'oggetto. Individuarne gli aspetti "progressivi". Non per sposarlo e difenderlo a tutti i costi. Ma per renderlo utile.Ci vuole un po' di analisi differenziata senza mai dimenticarsi del principio di identità e contraddizione. Non possiamo pretendere che una cosa sia se stessa e altro da sé. Non possono essere i ...