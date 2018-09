Un film sulla vita di Bud Spencer

THE INTERVIEW/ Il film con il merito di far riflettere sulla Corea del Nord : È diventato anche un caso internazionale, ma il film di Goldberg e Rogen, pur essendo un po' volgarotto, fa riflettere sulla situazione in Corea del Nord. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 06:11:00 GMT)UN AFFARE DI FAMIGLIA/ Il ritratto della società povera e di quella borghese targato Hirokazu, di R. BernocchiSFOOTING/ Brych & Fritz, a Valencia è nata una nuova coppia di comici di talento (tedeschi!), dei Comicastri

Si alza il sipario sulla 7^ edizione dell’International Tour film Fest : L’International Tour Film Festival giunge alla sua settima edizione. Da mercoledì 3 a domenica 7 ottobre la città di Civitavecchia, a meno di un’ora da Roma, ospiterà cinque giorni di eventi gratuiti dedicati al mondo del cinema all’interno della “Cittadella della Musica”, uno splendido palazzo del 1700.v Ideata da Piero Pacchiarotti, Presidente di Civita Film Commission, la ...

Iuventa - nelle sale italiane il film sulla nave sotto sequestro : “Raccontiamo la nascita del reato di solidarietà” : Esce anche nelle sale italiane Iuventa, il docu-film del regista Michele Cinque che racconta l’anno e mezzo di attività dell’imbarcazione ong al centro di una bufera giudiziaria e mediatica e da più di un anno sotto sequestro in Italia. In sala con Zalab di Andrea Segre e Wanted, il documentario è già stato distribuito in 120 sale in Germania. “Ho deciso di fare questo film perché il gesto dei ragazzi della Jugend Rettet mi è ...

Gli Incredibili 2 è un grandissimo film sulla famiglia contemporanea : Tutti avevamo pensato che nel sottotitolo italiano del primo film dedicato a Gli Incredibili, ovvero Una normale famiglia di supereroi la parola cruciale fosse supereroi, invece era famiglia. Ce ne accorgiamo davvero adesso che esce il secondo film, ancora più sofisticato, serio, intenso e maturo del primo. Cartone animato con una trama perfetta per l’animazione ma con uno svolgimento e dei livelli di lettura serenamente adulti. Gli Incredibili ...

Girl - film meraviglia sulla transgender ballerina che volle diventare ragazza. Il regista : “Una giovane eroina solo da ammirare” : Ma che incredibile meraviglia è questo Girl, in uscita il 20 settembre nelle sale italiane? L’opera prima del belga Lukas Dhont è uno di quegli oggetti cinematografici delicatissimi, una teca di cristallo dentro la quale è racchiuso il racconto di una dolorosa, agognata e sognata trasformazione fisico/corporea di un transgender da ragazzo a ragazza. Sentiamo già scalpitare le ire frementi dei dissacratori: la solita storia da mondo LGBT. Ma ...

Andrea Occhipinti si è dimesso da presidente della Sezione distributori dell’ANICA dopo le polemiche sul film “Sulla mia pelle” : Il 19 settembre il produttore Andrea Occhipinti, fondatore della società di produzione e distribuzione cinematografica Lucky Red, si è dimesso dalla carica di presidente della Sezione distributori dell’ANICA, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive. Lucky Red è la società che ha prodotto The post Andrea Occhipinti si è dimesso da presidente della Sezione distributori dell’ANICA dopo le polemiche sul film ...

Stanlio e Ollio - il trailer del film sulla vera storia del duo comico : In trent’anni di carriera, dagli anni Venti agli anni Cinquanta, il duo comico noto in Italia come Stanlio e Ollio ha interpretato più di un centinaio di film, affermandosi come uno dei successi più straordinari della commedia classica. L’inglese magrolino Stan Laurel e l’americano di grossa stazza Oliver Hardy giocavano tutto sulla contrapposizione della loro fisicità ma anche della loro propensione alla vita, uno goffo e ...

Sulla mia pelle - Occhipinti si dimette dell’Anica. “Troppe polemiche - per molti film italiani Netflix è un’opportunità” : Visioni pubbliche “pirata”, tensioni tra esercenti, ma anche un’attenzione mediatica e un successo di pubblico senza precedenti. Sulla mia pelle, il film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, a sei giorni dall’uscita ufficiale continua quotidianamente a far parlare di sé. Oggi è il turno delle dimissioni di Andrea Occhipinti dal ruolo di presidente dei distributori dell’Anica, la più importante associazione del cinema italiano dove si ...

Oscar - sono 21 i film italiani che aspirano alla candidatura : c'è anche 'Sulla mia pelle' : sono 21 i film iscritti alle selezioni del candidato italiano per il premio Oscar come miglior film straniero. Il prossimo 25 settembre ne verrà scelto soltanto uno, che potrebbe arrivare a concorrere ...

'Sulla mia pelle' - parla Alessandro Borghi : 'Curioso di sapere se Salvini ha visto il film' - Cinema - Spettacoli : 'A Venezia volevo chiedere a Matteo Salvini se sarebbe andato a vedere il film, ma non me l'hanno presentato. Sarei seriamente curioso di sapere, perché davanti a un film tu sei costretto a riflettere ...

Sulla mia pelle - il film su Stefano Cucchi è diventato un caso. Ecco dove vederlo : Sulla mia pelle, il film Sulla drammatica vicenda di Stefano Cucchi, si sta trasformando ogni giorno di più non solo in un caso ma in una sorta di evento culturale che attraversa l’Italia. La pellicola racconta una storia di cronaca che tutti più o meno credono di conoscere, ma vederla farsi carne nella trasposizione cinematografica che raccoglie con cura certosina tutto il documentabile sui fatti avvenuti, aggiunge dettagli al sapere ...

Sulla mia pelle/ Il film su Stefano Cucchi tra cinema e Netflix : è già boicottaggio? : Sulla mia pelle, in migliaia al cinema per gli ultimi 7 giorni di vita di Stefano Cucchi. Alessandro Borghi commuove, le parole di Fabrizio Moro e Jovanotti.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:30:00 GMT)

SULLA MIA PELLE/ Il film per far rivivere il dramma di Stefano Cucchi e della sua famiglia : Presentato al Festival di Venezia 2018, il film di Alessio Cremonini racconta gli ultimi 7 giorni di vita di Stefano Cucchi con uno straordinario Alessandro Borghi. CARMINE MASSIMO BALSAMO(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 06:11:00 GMT)LE FINTE BIONDE/ Il film sulle "borghesucce" da rimpiangere nell'era dell'apparire, di B. ZampettiFESTIVAL DI VENEZIA 2018/ Cuaron e Netflix conquistano il Leone d'oro: sorprese e delusioni di questa ...

Sulla mia pelle - Ilaria Cucchi : “Questo film era ciò che dovevo a mio fratello”. Anselmo : “La morte di Stefano avrà giustizia” : Il 12 settembre è uscito nelle sale “Sulla mia pelle“, il film che fa rivivere gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi. Diretto da Alessio Cremonini, il film ha inaugurato la sezione Orizzonti del Festival di Venezia, volta a premiare i nuovi nomi emergenti del mondo del cinema. Sulla mia pelle racconta i giorni immediatamente precedenti quel 22 ottobre 2009 quando il giovane Stefano Cucchi, geometra di 31 anni, muore dopo ...