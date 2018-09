Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | Governo | passa la linea Di Maio-Salvini sul Def 29

Scuola - abuso precariato docenti e Ata Ultime notizie : cresce l’attesa per l’esito della causa Rossato : C’è grande attesa tra i precari della Scuola per l’esito della causa Rossato in seno alla Corte di Giustizia Europea: se la sentenza, come ci si augura, sarà positiva, 300mila lavoratori della Scuola, tra docenti e personale Ata, assunti negli ultimi 10 anni e con oltre 36 mesi di servizio, potrebbero infatti essere risarciti con una cifra intorno ai 30mila euro. Lo rende noto il sindacato Anief, attraverso una nota pubblicata sul ...

Indonesia - terremoto e tsunami : "Numero di morti imprecisato"/ Ultime notizie video : "Case travolte dalle onde" : terremoto Indonesia, scossa di magnitudo 7.5. Ultime notizie Palu, nuovo sisma nel Paese asiatico: rientrato allarme tsunami, ma resta la paura dopo i recenti disastri(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 00:15:00 GMT)

Def - Moscovici avverte l'Italia : "Pagherà il popolo"/ Ultime notizie : "Deficit? Francia non ha debito al 132%" : Manovra, Def: ok deficit al 2.4%. Ultime notizie, spread in rialzo, la stampa estera attacca “Rotta di collisione dell'Italia con l'Unione Europea"(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 00:03:00 GMT)

UNIVERSITALY - RISULTATI TEST MEDICINA 2018/ Miur - Ultime notizie : si può entrare anche sotto punteggio minimo : RISULTATI TEST MEDICINA 2018 UNIVERSITALY. ultime notizie Miur, punteggi nominali pubblicati online: graduatoria ufficiale verrà pubblicata il 2 ottobre(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 22:56:00 GMT)

REDDITO DI CITTADINANZA 2018/ Ultime notizie : chi lo riceverà - i quattro requisiti necessari : REDDITO di CITTADINANZA in arrivo. Come funziona e a chi spetta? Domande che restano aperte dopo i 10 miliardi che sono stati previsti con la Nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 22:39:00 GMT)

Danimarca - maxi-operazione polizia : chiusa isola Copenaghen/ Ultime notizie - porti riaperti : auto in fuga : Danimarca, maxi operazione di polizia in corso, Ultime notizie. Copenaghen è stata isolata dopo la chiusura di due importanti viadotti: cercasi criminale su una Volvo(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:35:00 GMT)