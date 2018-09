Udine | minorenni picchiano coetaneo e postano il video in rete

A Udine due minorenni massacrano di botte un coetaneo e postano il video sui social : Due minorenni hanno malmenato un coetaneo per costringerlo poi a consegnare loro tutti i soldi che aveva, circa 100 euro, e hanno ripreso le violenze in un video poi finito sui social. La vittima, un ragazzo residente in Veneto, è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico e giudicata guaribile in 30 giorni. I due aggressori sono stati individuati dalla polizia. L'episodio - che il questore di Udine Claudio ...