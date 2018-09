Udienza - Il Papa alla Polizia | ' Vicini agli ultimi | come genitori'

Orvieto tra le Città del Vino in Udienza generale da Papa Francesco : Il sindaco Giuseppe Germani ha rappresentato Orvieto e il suo territorio di lunghissima tradizione vitivinicola, mercoledì 5 settembre a Piazza San Pietro in Vaticano, all' udienza generale di Papa ...

Papa Francesco all'Udienza : 'La passione è andare avanti nella vita' : Contagiate con la passione: questo mondo ha bisogno delle passioni, della passione. Vivere con passione, e non come chi porta la vita come un peso. La passione è andare avanti. E la seconda parola è: ...