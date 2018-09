Uccide la moglie 80enne e tenta il suicidio | dramma nel Milanese 

Anziano Uccide la moglie e poi tenta il suicidio in Brianza : 'Non ce la faccio più'. Le parole scritte su un foglio e poi la pistola nelle mani, il grilletto premuto quattro volte, per 'farla finita'. Nella loro casa a Senago, Monza,, ha ucciso la moglie, Luisa ...

SENAGO - Uccide LA MOGLIE E SI SPARA : È IN COMA/ Ultime notizie Monza : era disperato per salute della consorte : SENAGO, UCCIDE la MOGLIE poi tenta il suicidio. Ultime notizie Monza: gravissimo l’assassino dopo che si è SPARAto alla testa. Si trova attualmente ricoverato al Niguarda(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:05:00 GMT)

Anziano Uccide la moglie e poi tenta il suicidio in Brianza : 'Non ce la faccio più'. Le parole scritte su un foglio e poi la pistola nelle mani, il grilletto premuto quattro volte, per 'farla finita'. Nella loro casa a Senago, Monza,, ha ucciso la moglie, Luisa ...

81enne Uccide la moglie poi si spara : 20.24 Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie a colpi di pistola poi si è sparato a sua volta un colpo alla tempia. Ora è ricoverato in condizioni critiche. L'ennesima tragedia familiare è avvenuta a Senago (Monza). L'allarme è stato dato da alcuni vicini. Quando i carabinieri sono giunti nell'abitazione dei due coniugi la donna era già deceduta. Quattro i bossoli rinvenuti dai militari dell'Arma. Ignote al momento le motivazioni del gesto.

Monza - anziano Uccide la moglie e poi tenta il suicidio : Tragedia a Senago, 81enne ha sparato alla consorte e poi si è rivolto la pistola alla testa: trovato ancora in vita, è gravissimo

Senago - Uccide la moglie poi tenta il suicidio/ Ultime notizie Monza : gravissimo l’assassino : Senago, uccide la moglie poi tenta il suicidio. Ultime notizie Monza: gravissimo l’assassino dopo che si è sparato alla testa. Si trova attualmente ricoverato al Niguarda(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:05:00 GMT)

Monza - anziano Uccide la moglie e e poi tenta il suicidio : Tragedia della follia a Senago, 81enne ha sparato alla consorte e poi si è rivolto la pistola alla testa: trovato ancora in vita, è gravissimo

Monza - Uccide la moglie con un colpo di pistola : poi tenta il suicidio : Ha ucciso la moglie a colpi di pistola e poi ha tentato di togliersi la vita. E' successo a Senago, vicino Monza: un uomo di 81 anni ha sparato alla moglie di 80 e poi si è sparato un colpo a sua ...

Roma. San Giovanni : sessantenne Uccide la moglie poi minaccia suicidio : Tragedia nel quartiere di San Giovanni a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al

Roma - Uccide la moglie minaccia il suicidio : choc nel quartiere San Giovanni : Orrore in tarda serata nel quartiere di San Giovanni a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di...

Roma choc - Uccide la moglie e minaccia il suicidio : Roma choc. Una donna di 66 anni è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di uccidersi con un coltello da cucina. Il...

Roma - Uccide la moglie malata e poi minaccia il suicidio : Prima ha ucciso sua moglie, poi ha contattato le forze dell"ordine. Infine, ha minacciato il suicidio. L"episodio di violenza a Roma, nel quartiere San Giovanni, dove i carabinieri al loro arrivo si sono trovati l"uomo barricato in casa, che aveva appena tolto la vita alla consorte gravemente malata, di 67 anni.I militari dopo pochi minuti hanno sfondato la porta ed entrati nell"abitazione hanno rinvenuto il cadavere della signora ancora a ...

Poliziotto Uccide la moglie e si suicida : il folle gesto compiuto davanti ai quattro figli : Il 39enne della Florida Kirk Keithley ha fatto fuoco contro la moglie Samantha Keithley, 37 anni, e poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso. L'omicidio-suicidio è avvenuto mentre era in casa erano presenti tutti e quattro i figli della coppia.Continua a leggere

Uccide la moglie a coltellate : Ancora un femminicidio e ancora in Alto Adige, dove da aprile ne sono avvenuti ben quattro. Nella tarda mattinata di ieri una donna di 34 anni, Alexandra Riffeser, è stata uccisa dal marito nell'...