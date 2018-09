U I S P | partenza con il botto | travolgenti Cascio | Poggio e Casciana

Economia. In partenza a Ravenna il nuovo corso per futuri barman organizzato da Confesercenti : Il Cescot, la Scuola di Impresa di Confesercenti, organizza un corso barman , 30 ore in orario serale 19.30-22.30, , da lunedì 15 ottobre presso il laboratorio di Tecnohelp in via Sansovino 17 a ...

Alessandro Cattelan porta EPCC a Teatro - da martedì in prima serata. partenza con il botto : ospite da far girare la testa. FOTO - VIDEO : Palcoscenico importante della città, che trasuda storie di attori, spettacoli, cultura. Da qui l'artista della leggerezza Cattelan condurrà le sei puntate di EPCC , al via da martedì 25 settembre in ...

Rugby - il Benetton in partenza per il Galles : domani la sfida contro gli Ospreys : La gara che andrà in onda su DAZN verrà diretta dall’arbitro scozzese Mike Adamson e dagli assistenti Finlay Brown e Wayne Davies Nel primo pomeriggio di oggi i Leoni di coach Crowley lasceranno Treviso per volare ancora una volta in Galles con destinazione Swansea. Dopo l’ottima prestazione mostrata lo scorso weekend a Llanelli, seppure sia arrivata una sconfitta, i biancoverdi domani alle 19:35 locali (20:35 italiane) affronteranno gli ...

Padre non autorizza partenza della figlia con la ex - la replica dell'avvocato : Approfondimenti Donna trova lavoro al Nord, ma l'ex marito le proibisce di portare anche la figlia 19 settembre 2018 LECCE - Sulla vicenda relativa alla donna salentina partita alla volta del Nord ...

Mondiali Volley Femminile - domani la partenza delle azzurre con destinazione Giappone : La Nazionale italiana si prepara per il Campionato Mondiale che si disputerà dal 29 settembre al 20 ottobre in Giappone domani pomeriggio la nazionale italiana Femminile partirà da Milano Malpensa alla volta del Giappone, dove sarà impegnata nel principale appuntamento della stagione 2018: il Campionato Mondiale che si disputerà dal 29 settembre al 20 ottobre. Una volta atterrata a Tokyo, la squadra azzurra si sposterà a Sendai, sede di ...

Inter - partenza flop : con quest'avvio i nerazzurri mai oltre il 4° posto : Seconda sconfitta subita e appena quattro punti in classifica. È questo il magro bottino raccolto da Luciano Spalletti dopo i primi quattro turni di Serie A. Troppo pochi per affermarsi come l'anti-...

CLAUDIO BAGLIONI - AL CENTRO/ Concerto - scaletta e diretta : partenza da Romeo e Giulietta (Arena di Verona) : CLAUDIO BAGLIONI "Al CENTRO" Concerto all'Arena di Verona, diretta 15 settembre su Raiuno e scaletta: il cantautore celebra 50 anni di carriera con uno show unico.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 21:33:00 GMT)

Ripple consolida i supporti : ripartenza difficile : Grafico Ripple/USD di Tradingview Per restare sempre aggiornato sul mondo delle cryptovalute, iscriviti al nostro canale telegram gratuito

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Damiano d’accordo con Salvini sulla partenza a 62 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 14 settembre. Damiano d’accordo con Salvini sulla partenza a 62 anni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 05:58:00 GMT)

Griglia di partenza MotoGp / GP San Marino 2018 : Miller secondo a sorpresa dietro a Lorenzo in pole position : Griglia di partenza MotoGp, GP San Marino 2018: Jorge Lorenzo in pole position a Misano con il record della pista. secondo un ottimo Jack Miller, mentre Valentino Rossi è solo settimo(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 09:27:00 GMT)

Camerun - partenza deludente per il ct Seedorf : pari in rimonta contro le isole Comore : Inizia con un mezzo flop l'avventura di Clarence Seedorf sulla panchina del Camerun. L'ex giocatore e allenatore del Milan, adesso nella veste del ct dei Leoni Indomabilì , che ha Patrick Kluivert ...

MotoGp – Lorenzo in pole con record a Misano : la griglia di partenza del Gp di San Marino : Jorge Lorenoz in pole position, Dovizioso e Rossi aprono rispettivamente la seconda e terza fila: la griglia di partenza del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini E’ Jorge Lorenzo il poleman del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: pole position con record per il maiorchino della Ducati, che si lascia alle spalle un sorprendente Jack Miller e un buon Maverick Vinales. Seconda fila per Marc Marquez, quinto dietro ...

Sudafrica - Zambia e Botswana un mosaico di storia e natura - Grande successo - seconda partenza : E alla sera cene e spettacoli di danze tribali attorno al falò del lodge. Da qui raggiungeremo lo Zambia alla volta di Livingstone, piccola cittadina di fascino singolare che deve il suo nome proprio ...