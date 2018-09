“Tutta la verità!” Francesco Totti e Flavia Vento | come è andata veramente La

caffeinamagazine

(Di sabato 29 settembre 2018)e Ilary Blasi formano una delle coppie più chiacchierate dello show-business italiano.dimenticare il grande e pomposo matrimonio che misero in piedi nel 2005? Roba che Fedez e Chiara Ferragni, in confronto, possono considerarsi dilettanti. Eppure quei giorni pre-matrimoniali furono alquanto turbolenti all’interno di casa. Colpa di un presunto tradimento del Pupone con: una storia diventata celebre ma tornata in auge nelle ultime ore grazie alla pubblicazione della biografia del dirigente della Roma dal titolo ‘Un Capitano’. Alcuni passaggi sono stati trattati durante la puntata odierna di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin., ritiratosi dai campi di calcio da ormai un anno, ha imparato a indossare i panni del dirigente: “Un ruolo che mi sta dando delle soddisfazioni e facendo scoprire l’affetto della gente ...