TU SI QUE VALES 2018 | PRIMA PUNTATA Diretta e concorrenti | Iva Zanicchi

Martìn Castrogiovanni / Il salto di qualità al fianco di Belen Rodriguez (Tu si QUE vales) : Martìn Castrogiovanni , il salto di qualità quest'anno lo vedrà al fianco di Belen Rodriguez . Lo vedremo in una nuova veste e ci sarà più spazio per lui. (Tu si que vales) (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:06:00 GMT)

Tu si QUE VALES : da stasera su Canale 5 con Iva Zanicchi : Ritorna questa sera dopo Striscia la notizia uno dei programmi più amati del sabato sera, Tu si que vales . Condotto anche quest'anno da Belen Rodriguez affiancata dagli sportivi Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni, il programma che va in cerca di talenti riapre il sipario per la quinta edizione ed è pronto ad intrattenere i telespettatori nei weekend autunnali. Immancabile ovviamente la giuria con i suoi esilaranti siparietti composta da ...

Tu si QUE VALES - al via dal 29 settembre su Canale 5 : Sabato 29 settembre in prima serata su Canale 5 torna Tu si que vales , talent show giunto alla quinta edizione amatissimo dal pubblico

Iva Zanicchi : «Cara Maria - in giuria a Tú sí QUE VALES sarò la voce del popolo» - : Di che cosa si tratta? «S'intitola "Men in Italy, the musical fashion show" e celebrerà, in maniera brillante, una cosa che ci rende famosi nel mondo: la moda». C'è qualcosa che si rimprovera? «Sì, ...