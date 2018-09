TU SI QUE VALES 2018 | PRIMA PUNTATA Diretta e concorrenti | il vecchietto arzillo che si

Tu si QUE VALES 2018 diretta prima puntata : Teo Mammucari in mutande : [live_placement]Tu si que vales 2018 , prima puntata : anticipazioniprosegui la letturaTu si que vales 2018 diretta prima puntata : Teo Mammucari in mutande pubblicato su TVBlog.it 29 settembre 2018 23:39.

Teo Mammucari paga pegno e si spoglia a Tu Si QUE Vales : Tu Si Que Vales : Teo Mammucari perde la ‘sfida’ e si spoglia in studio Maria De Filippi è tornata anche il sabato sera ripartendo da Tu Si Que Vales . Sabato 29 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del talent show dei sabato sera autunnali della rete ammiraglia del Biscione. L’unica variazione è stata la sostituzione di Mara Venier, passata a Domenica In, con Iva Zanicchi al capo della giuria ...

Tu si QUE VALES 2018 diretta prima puntata : Orchestra Magicamusica in finale : Tu si que vales 2018 , prima puntata : anticipazioni

Rudy Zerbi contro Cusimano a Tu Si QUE VALES : il pubblico lo boccia : Tu Si Que Vales : torna Giovanni Cusimano e litiga con Rudy Zerbi La prima puntata della nuova stagione di Tu Si Que Vales , in onda sabato 29 settembre, è stata caratterizzata da un ritorno. Durante la trasmissione si sono vissuti attimi di tensione e di prese in giro tra i giudici Teo Mammucari, Maria De Filippi, Rudy Zerbi , Iva Zanicchi e il concorrente Giovanni Cusimano . A distanza di due anni il maestro di ballo professionista è tornato a Tu ...

Tu sì QUE VALES : Paolo il ‘soprano’ incanta il pubblico e i giudici : Paolo il ‘soprano’ a Tu sì que vales emoziona i giudici del programma Tu sì que vales era uno dei programmi più attesi dal pubblico del piccolo schermo e non ha assolutamente deluso le aspettative. Le esibizioni sono riuscite a tenere incollate il pubblico davanti allo schermo. In particolar modo quella portata in scena da Paolo il ‘soprano’. Paolo è un ragazzo giovanissimo con la passione per la musica. Niente di ...