Tu si que vales 2018 prima puntata 29 settembre | anticipazioni e diretta ...

GERRY SCOTTI/ "Insinna? Giusto averlo allontanato per un po'" (Tu si que Vales) : GERRY SCOTTI, giudice a Tu si que vales, va giù duro contro il collega Rai Flavio Insinna, ancora fuori dai giochi dopo la clamorosa sfuriata contro la concorrente. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 09:25:00 GMT)

Tu si que vales : da stasera su Canale 5 con Iva Zanicchi : Ritorna questa sera dopo Striscia la notizia uno dei programmi più amati del sabato sera, Tu si que vales. Condotto anche quest'anno da Belen Rodriguez affiancata dagli sportivi Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni, il programma che va in cerca di talenti riapre il sipario per la quinta edizione ed è pronto ad intrattenere i telespettatori nei weekend autunnali. Immancabile ovviamente la giuria con i suoi esilaranti siparietti composta da ...

MARIA DE FILIPPI/ Iva Zanicchi : "La migliore - è la Regina Mida della tv" (Tu si que Vales) : MARIA De FILIPPI dopo tanti anni continua ad essere una professionista stimata e apprezzata dai colleghi: a parlare questa volta è l'eterna Iva Zanicchi.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Alessio Sakara - chi è? / Frequenta davvero Raffaella Mennoia? (Tu si que vales) : Alessio Sakara, il gossip sulla sua presunta relazione con Raffaella Mennoia ha alimentato l'estate e anche il periodo della registrazione del programma di Canale 5. (Tu si que vales)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 07:03:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ/ Iannone sbotta : "Lasciatela in pace - è una mamma" (Tu si que Vales) : BELEN RODRIGUEZ, il simbolo di Tu si Que Vales, viene difesa a spada tratta dal fidanzato Andrea Iannone con un post al vetriolo sulla questione fidanzati.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 06:22:00 GMT)

Tu si que vales - al via dal 29 settembre su Canale 5 : Sabato 29 settembre in prima serata su Canale 5 torna Tu si que vales, talent show giunto alla quinta edizione amatissimo dal pubblico

#Tusiquevales 5 – Prima puntata del 29 settembre 2018 – Il ritorno del grande talent show di Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Prima puntata della sua quinta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per undici appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La scorsa stagione ...

Iva Zanicchi : «Cara Maria - in giuria a Tú sí que vales sarò la voce del popolo» - : Di che cosa si tratta? «S'intitola "Men in Italy, the musical fashion show" e celebrerà, in maniera brillante, una cosa che ci rende famosi nel mondo: la moda». C'è qualcosa che si rimprovera? «Sì, ...

Tu Si que vales - Iva Zanicchi giudice : nuovi complimenti a Belen : Tu Si Que Vales, Iva Zanicchi in giuria: speciali parole per Belen Rodriguez In questa nuova edizione di Tu Si Que Vales, in partenza Sabato 29 Settembre 2018, Iva Zanicchi prende il posto di Mara Venier. La nota cantante si preoccuperà di dare voce al giudizio del popolo. L’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e […] L'articolo Tu Si Que Vales, Iva Zanicchi giudice: nuovi complimenti a Belen proviene da Gossip e Tv.

Tu si que vales - Iva Zanicchi : “Maria De Filippi è Re Mida” : Iva Zanicchi a Tu si que vales: il suo pensiero su Maria De Filippi Sabato 29 settembre, in prima serata su Canale5, parte la quinta edizione di Tu si que vales, il talent che accoglie sul palco tante forme di spettacolo, dal canto al ballo, alle acrobazie, ai numeri di magia. La conduzione sarà affidata, ancora una volta, a Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Confermata la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry ...

Belén Rodriguez si racconta : dai look di 'Tu si que vales' al rapporto con Fabrizio Corona : Come se non bastasse, i 200 diversi bikini e i monokini sono tutti in cotone a costine mélange oppure a magline lamè e a jacquard, due tessuti inusuali per il mondo mare. Insomma, a quanto pare Me ...

Sabato 29 settembre inizia la quinta edizione di Tù Sì que Vales! : Sabato 29 settembre in prima serata su Canale 5 al via il primo appuntamento della 5° edizione dello show più spettacolare del Sabato sera: “Tù Sì Que Vales”. Alla conduzione confermatissimo il trio vincente composto dalla bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez (al quinto anno di conduzione) e dai due grandi sportivi Martìn Castrogiovanni, ex pilone della Nazionale Italiana di Rugby e Alessio Sakara, tra i più grandi lottatori nel mondo ...

Tu si que vales al via a settembre su Canale 5 senza Mara Venier : le novità e la programmazione : Ancora una volta il programma che aprirà la stagione dei grandi sabato sera in compagnia di Maria De Filippi sarà Tu si Que Vales. Il divertente ed emozionante talent show di Canale 5 torna finalmente in onda, un po' in ritardo rispetto allo scorso anno, e sarà uno dei tasselli della settimana della rete ammiraglia Mediaset. Al lunedì sera andrà in onda il Grande Fratello Vip 2018 a partire dal 24 settembre, al martedì toccherà a Temptation ...

Belen Rodriguez è incinta? Le battutine dell’argentina destano i sospetti del pubblico di ‘Tu sì que vales’ : Belen Rodriguez potrebbe essere incinta, la showgirl argentina è stata beccata da una donna del pubblico di ‘Tu si que Vales’ mentre faceva battutine a riguardo Belen Rodriguez potrebbe essere incinta di Andrea Iannone. A far trapelare l’indiscrezione, una donna del pubblico di ‘Tu sì que Vales‘. Le puntate della nuova stagione del talent show di Canale 5 sono in fase di registrazione presso gli studi ...