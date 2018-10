Tú sí que vales 2018 | Canale 5 vuole riprendersi il ‘trono’ del sabato sera Alberto

davidemaggio

(Di sabato 29 settembre 2018) Iva Zanicchi - Tú sí queNeldi5 torna Maria De Filippi con Tú sí que. Il talent, giunto alla quinta edizione, si ripresenta con una novità rispetto agli scorsi anni: in rappresentanza della giuria popolare, al posto di Mara Venier, c’è Iva Zanicchi. L’aquila di Ligonchio, lo scorso anno tra i mentori di Selfie, darà voce al ‘popolo’, ovvero ai cento votanti presenti in studio che, con le loro preferenze, potranno cambiare le sorti dei protagonisti in gara. Le esibizioni dei vari talenti saranno valutate dalla giuria: al fianco della De Filippi, tornano Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Confermata anche la conduzione della passata edizione, affidata a Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Il palco di Tú sí quedarà spazio a molteplici performer: illusionisti, rumoristi, giocolieri, ...