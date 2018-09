Tsunami in Indonesia | almeno 384 vittime Centinaia di dispersi

Terremoto in Indonesia : Tsunami investe festa in spiaggia - apprensione per “decine o forse centinaia” di persone : Il bilancio delle vittime del Terremoto e dello tsunami che hanno colpito ieri l’Indonesia ha raggiunto quota 384: la maggior parte dei morti si sono registrati nella località di Palu, dove in queste ore c’è preoccupazione per la sorte dei partecipanti a una festa su una spiaggia cittadina. I presenti sarebbero stati travolti dallo tsunami: potrebbero essere “decine o forse centinaia” di persone, ha reso noto il portavoce ...

Indonesia - terremoto e Tsunami : oltre 380 morti : Continua a salire il bilancio delle vittime dopo il terremoto, di magnitudo 7.5,, seguito da uno tsunami, sull'isola Indonesiana di Sulawesi. L'agenzia di gestione delle calamità parla di 384 morti. ...

Terremoto e Tsunami in Indonesia : 384 morti : Strage in Indonesia. Sale il bilancio dei morti del Terremoto e dello tsunami che hanno colpito venerdì l'isola di Sulawesi. Le vittime sono almeno 384. Il nuovo bilancio è stato fornito da Sutopo Purwo Nugroho, portavoce della Protezione civile. La cifra si riferisce solo alla città di Palu, la più colpita.--La scossa di Terremoto è stata di magnitudo 7.5 e ha scatenato uno tsunami. Onde alte vari metri si sono abbattute sulle coste dell'isola ...

Indonesia - quasi 400 morti per lo Tsunami : La fornitura di corrente elettrica e acqua è interrotta dal momento del disastro, il che ostacola il compito dei medici

Catastrofico terremoto e Tsunami in Indonesia : crolla grande ponte a Palu (VIDEO) : Continuano ad arrivare immagini e testimonianze drammatiche dall'isola Indonesiana di Sulawesi, sconvolta dal violentissimo terremoto di ieri, che ha generato anche un potente tsunami. Con gli...

Terremoto e Tsunami in Indonesia : le vittime sono quasi 400 : Si fa sempre più drammatico il bilancio dei morti provocati dalle scosse di Terremoto e il successivo tsunami che hanno...

Indonesia - terremoto e Tsunami nell’arcipelago di Sulawesi : 384 morti e decine di dispersi. Il video dell’onda anomala : Il terremoto di magnitudo 7.5 nell’arcipelago di Sulawesi, in Indonesia, ha provocato uno tsunami che ha colpito la città di Palu, la capitale della provincia. Lo ha confermato il portavoce dell’istituto geofisico Indonesiano, Hary Tirto Djatmiko. La tv Indonesiana mostra un video girato con il cellulare con una potente onda che colpisce Palu, con persone che urlano e scappano. In precedenza, un portavoce dell’agenzia per i disastri Indonesiana, ...

Un terremoto poi lo Tsunami - centinaia di morti in Indonesia : Bangkok, 29 set., askanews, - Un terremoto seguito da uno tsunami ha provocato quasi 400 morti e centinaia di feriti in Indonesia. Particolarmente colpita Palu, città di 350mila abitanti nell'isola di ...

Terremoto e Tsunami in Indonesia : e' una catastrofe - circa 400 morti e tanti dispersi : Il violentissimo Terremoto seguito da un'onda tsunami che ha colpito ieri l'isola Indonesiana di Sulawesi ha causato devastazione e morte. Stando agli ultimi aggiornamenti, il bilancio della...

Indonesia : Tsunami - bilancio vittime sale a 384 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Indonesia - sale il numero delle vittime per sisma e Tsunami nell'isola Sulawesi - : Il bilancio delle vittime a seguito di una serie di terremoti e tsunami che hanno colpito l'isola Indonesiana di Sulawesi venerdì è salito a 48 persone, altri 356 sono i feriti, segnala l'agenzia di ...

Terremoto e Tsunami in Indonesia - è strage : 384 morti sull'isola di Sulawesi : Terremoto e tsunami in Indonesia, il bilancio dei morti è drammatico: sono 384 le persone decedute e centinaia quelle ferite in seguito alle forti scosse di Terremoto che hanno colpito...

Prima il terremoto di magnitudo 7.5 - poi lo Tsunami : Indonesia in ginocchio - quasi 400 morti : La maggior parte delle vittime a Palu, capoluogo dell'isola di Sulawesi. La fornitura di corrente elettrica e acqua è interrotta dal momento del disastro, il che ostacola il compito dei medici. Peraltro lo tsunami è arrivato poco dopo che le autorità avevano cancellato la relativa allerta.Continua a leggere

Indonesia - sale a 384 il bilancio delle vittime dello dello Tsunami : sale ad almeno 384 morti e 540 feriti il bilancio delle vittime provocato dal terremoto seguito da uno tsunami che ha colpito l’isola di Sulawesi in Indonesia. A riferirlo il portavoce per l’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, Sutopo Purwo Nugroho, nel corso di una conferenza stampa. Numerosi corpi sono stati trovati lungo la costa de...