: Ancora morti e feriti per lo tsunami in Indonesia. Vicini alle popolazioni colpite così duramente - angelomangiante : Ancora morti e feriti per lo tsunami in Indonesia. Vicini alle popolazioni colpite così duramente - 3BMeteo : Confermato #tsunami dalle agenzie geofisiche locali... #Indonesia - Agenzia_Ansa : Paura in #Indonesia, #terremoto provoca #tsunami che spazza via le case, molti dispersi - FOTO E VIDEO -

E' di384il bilancio aggiornato del terremoto seguito alloche ha colpito l'isola di Sulawesi, in.Lo riferisce l'Agenzia per la gestione dei disastri. La fornitura di elettricità e acqua è interrotta dal momento del disastro, il che ostacola il compito dei medici."Abbiamo bisogno di tende, medicine,personale medico,coperte e molte altre cose. Spero che possiate aiutarci", ha detto il direttore dell'ospedale di Palu in un drammatico appello in video.(Di sabato 29 settembre 2018)