Tsunami in Indonesia | almeno 30 vittime

Devastante terremoto e Tsunami in Indonesia : decine di morti e centinaia di feriti - numerosi dispersi : decine di persone sono morte a causa del forte terremoto di magnitudo 7.5 e dallo tsunami che hanno investito l’isola di Sulawesi, nel centro dell’Indonesia. Particolarmente colpita Palu, che conta circa 350.000 abitanti, dove si sono registrate altissime onde di tsunami: almeno 48 persone sono decedute e 356 sono rimaste ferite, secondo quanto reso noto dal portavoce per l’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, Sutopo ...

Indonesia - terremoto e Tsunami : 48 morti : 7.06 Sale drammaticamente il bilancio del terremoto, seguito da uno tsunami, sull'isola Indonesiana di Sulawesi: i morti accertati sono 48, ma è numero che sembra destinato a salire. Centinaia i feriti. Lo ha riferito il portavoce dell'Agenzia per la gestione delle catastrofi, precisando che le comunicazioni nell'area colpita continuano a essere interrotte.Segnalati anche numerosi dispersi

Sisma e Tsunami Indonesia : 18 morti : 05.14 Il violento terremoto e lo tsunami che ieri hanno investito la provincia di Sulawesi, nell'Indonesia centrale, hanno provocato numerose vittime. Lo ha riferito una fonte ufficiale. I soccorritori, infatti, sono riusciti a raggiungere il luogo del disastro ed hanno già individuato molti cadaveri. Al momento non c'è un bilancio ufficiale ma le notizie che arrivano da tra ospedali parlano di almeno 18 vittime accertate.

Indonesia - terremoto e Tsunami : "Numero di morti imprecisato"/ Ultime notizie video : "Case travolte dalle onde" : terremoto Indonesia, scossa di magnitudo 7.5. Ultime notizie Palu, nuovo sisma nel Paese asiatico: rientrato allarme tsunami, ma resta la paura dopo i recenti disastri(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 00:15:00 GMT)

Terremoto e Tsunami in Indonesia : 5 morti/ Video ultime notizie - 9 villaggi spazzati via : Terremoto Indonesia, scossa di magnitudo 7.5. ultime notizie Palu, nuovo sisma nel Paese asiatico: rientrato allarme Tsunami, ma resta la paura dopo i recenti disastri(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:43:00 GMT)

Terrore in Indonesia - due terremoti e uno Tsunami spazzano il paese : blackout - crolli e onde alte 6 metri - “imprecisato numero di morti e dispersi” [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Maremoto in Indonesia : si temono molte vittime. Nuovo video dello Tsunami : Ancora notizie frammentarie dall'Indonesia. Travolte Palu e Donggala, si teme un disastro. Sono passate alcune ore dagli ultimi aggiornamenti sul devastante tsunami che ha colpito l'Indonesia...

TERREMOTO E Tsunami IN INDONESIA : 5 MORTI/ Video ultime notizie - elettricità saltata : comunicazioni interrotte : TERREMOTO INDONESIA, scossa di magnitudo 7.5. ultime notizie Palu, nuovo sisma nel Paese asiatico: rientrato allarme TSUNAMI, ma resta la paura dopo i recenti disastri(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 20:20:00 GMT)

Terremoto e Tsunami in Indonesia : almeno cinque morti : L'Indonesia è uno dei Paesi più a rischio al mondo per i terremoti: l'arcipelago di oltre 17mila isole si sviluppa lungo il cosiddetto Anello, o Cintura, di Fuoco, una catena di faglie sismiche che ...

Terrore in Indonesia per lo Tsunami - si teme tragedia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tsunami in Indonesia - primo bilancio della protezione civile : 1 morto e 5 dispersi : 1/5 ...

Indonesia : Tsunami - buio e linee interrotte frenano soccorsi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tsunami dopo il terremoto in Indonesia - onde alte 3 metri : case sommerse - almeno 5 morti : Un'onda di Tsunami alta tre metri ha colpito la costa della città Indonesiana di Palu, capoluogo dell'isola di Sulawesi, alcune ore dopo un sisma di magnitudo 7.4. L'emittente...

Tsunami dopo il terremoto in Indonesia - onde alte 2 metri : case sommerse - almeno 5 morti : Un'onda di Tsunami alta tre metri ha colpito la costa della città Indonesiana di Palu, capoluogo dell'isola di Sulawesi, alcune ore dopo un sisma di magnitudo 7.4. L'emittente...