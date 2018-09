Triathlon | Campionati Italiani Sprint Lignano 2018 | Sergiy Polikarpenko conquista il

oasport

(Di sabato 29 settembre 2018) Si è svolta a(Udine) la prova maschile deidi: are il titolo, per la prima volta in carriera, è stato, che ha coperto la distanza (750 m a nuoto, 20 km in bici, 5 km di corsa) in 53’04”, precedendo di 4″ Gianluca Pozzatti e di 9″ Valerio Patanè. Il vento ha battuto il campo di gara rendendo particolarmente complesse sia la prova a nuoto che quella in bici, anche se la selezione maggiore si è avuta nella frazione di corsa. Gruppo compatto all’uscita dal mare, poi nella parte di ciclismo è andato via un gruppo di venti unità, ma da dietro sono rientrati ed il gruppo è arrivato praticamente compatto alla seconda transizione. Nella frazione di corsa si sono avvantaggiati immediatamente in dieci, poi il primo ad aver tentato la sortita decisiva è stato Patanè, mae Pozzatti ...