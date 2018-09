Trasporti Roma Le deviazioni dei bus per il fine settimana

Roma : programma Trasporti fine settimana capitolino - bus deviati : Roma – Domani a Roma, dalle 10 alle 13, un corteo sfilera’ su piazza Riccardo Balsamo Crivelli, via Sebastiano Satta, via Carlo Alberto Cortina e via Tommaso Smith. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, dalle 8 alle 10, e’ in programma l’evento sportivo “CorriRoma” con percorso su via San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, via Gelsomini, via Marmorata, ...

Roma : Trasporti - da domani precorso tram ‘3’ deviato per lavori : Roma – Da domani a Roma percorso deviato per il tram 3. Per fare spazio alla realizzazione delle strutture a protezione della corsia preferenziale su via Emanuele Filiberto, tra viale Manzoni e via Biancamano, fino al termine dei lavori i convogli provenienti da Valle Giulia transiteranno su via di Porta Maggiore, via Principe Eugenio, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, e viale Manzoni per poi riprendere il normale itinerario. I tram ...

Trasporti Roma : dal 30 agosto cantieri su ferrovia Roma-Formia/Nettuno : Roma – cantieri al lavoro, dalle 22.30 di giovedi’ 30 agosto alle 4.30 di lunedi’ 3 settembre, lungo la ferrovia Roma-Formia/Nettuno fra Torricola, Pomezia e Campoleone, per la realizzazione di un nuovo sottovia a Falcognana e la demolizione di un cavalcavia a Pomezia. Nel piano degli interventi, che hanno la finalita’ di innalzare ulteriormente regolarita’, sicurezza e affidabilita’ del servizio, sono ...

Roma : Trasporti - Roma-Lido al lavoro per stazioni Torrino e Giardino : Roma – Torna all’attenzione del Campidoglio la realizzazione sulla ferrovia Roma-Lido delle stazioni Torrino-Mezzocammino, fra Tor di Valle e Vitinia, e Giardino di Roma, fra Vitinia e Casal Bernocchi. La questione e’ arrivata oggi sul tavolo delle commissioni capitolina Urbanistica e Mobilita’, che si sono riunite in seduta congiunta nella sede del dipartimento Pau di via del Turismo. Alla riunione hanno partecipato gli ...

Roma : Trasporti - al via iter regolamento risciò - multe e sequestri per abusivi : Roma – multe e sequestri per i riscio’ abusivi, mentre quelli regolari potranno circolare solo in determinate zone della citta’ e in numero limitato, criteri che verranno successivamente stabiliti dalla Giunta, con autorizzazioni assegnate secondo una graduatoria con validita’ di 8 anni. Comincia a prendere forma il regolamento capitolino per la disciplina del servizio di noleggio con conducente a mezzo di velocipedi a ...

Roma - Trasporti - bus senz'aria condizionata : cresce la rabbia e aumentano i malori : Proseguono le polemiche di queste ultime settimane sul trasporto pubblico della Capitale che a volte hanno portato a veri e propri scontri tra passeggeri, conducenti e macchinisti. Al centro della ...

Figliomeni-Rollero (FI) : Roma - situazione Trasporti è da terzo mondo : Roma – “Corse ogni quindici, trenta minuti, vagoni da carro bestiame, banchine affollate e un caldo asfissiante. Questo e’ il quadro disarmante offerto dalle linee della metropolitana di Roma. Mentre la sindaca di Roma Virginia Raggi parla di interventi di manutenzione alle linee tranviarie. Per non parlare di autobus super affollati e aria condizionata inesistente. La verita’ e’ che il trasporto pubblico e’ ...

Roma : Trasporti - al via lavori binari Porta Maggiore : Roma – A Roma si apriranno domani i lavori a Porta Maggiore per il rinnovamento dei binari del tram. I cantieri sul grande spiazzo causeranno la deviazione della viabilita’ privata e la sostituzione delle line tranviarie con autobus. Dunque per il mese di agosto i tram, con modalita’ diverse a seconda delle linee, faranno posto ai lavori di riqualificazione dei binari a Porta Maggiore e saranno sostituiti dai bus. La ...