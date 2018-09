Trapianti | «Mio figlio | in attesa di un cuore che gli salvi la vita»

vanityfair

(Di sabato 29 settembre 2018) Alessio è caduto a terra e ha chiuso gli occhi. Non sapeva che quando li avrebbe riaperti sarebbe cambiato tutto. Perché succede anche a 14 anni, quando sei nel pieno dellae il tuonon funziona più come dovrebbe. Da quel giorno, sono trascorsi più di due mesi. Sessanta giorni in cui Alessio e la sua famiglia aspettano «un dono». In occasione della Giornata mondiale del, istituita in oltre duecento Paesi dalla World Heart Federation, Stefania, 40 anni, mamma di Alessio, ci ha scritto una lettera. «Tutto cominciò quel brutto giorno….era il 27 luglio. Mentre Alessio pranzava accusò improvvisamente un malore, per fortuna il suo papà, che al momento era lì con lui, non esitò a chiamare aiuto per portarlo nell'ospedale ...