Torino Trento Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Supercoppa basket

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : semifinale Torino-Trento. Programma - orario e tv : Domani il Basket italiano assegnerà il primo trofeo della sua stagione. A Brescia sabato 29 e domenica 30 Settembre si gioca la Supercoppa Italiana 2018. In campo quattro squadre: AX Armani Exchange Milano, Dolomiti Energia Trentino, Fiat Torino e Germani Basket Brescia. Saranno la Fiat Torino e la Dolomiti Energia Trentino a dare il via alla manifestazione, disputando la prima semifinale. In campo, dunque, la squadra che ha vinto la Coppa ...