Torino | ora svolta! Mazzarri ridisegna l' euro-attacco e si rivede Iago Falque

Serie A Torino - Iago Falque lavora in gruppo : Torino - Seduta pomeridiana di allenamento per il Torino che al Filadelfia ha dato vita a una seduta tecnico-tattica di preparazione alla trasferta di domenica a Verona contro il Chievo . Iago Falque ...

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : semifinale Torino-Trento. Programma - orario e tv : Domani il Basket italiano assegnerà il primo trofeo della sua stagione. A Brescia sabato 29 e domenica 30 Settembre si gioca la Supercoppa Italiana 2018. In campo quattro squadre: AX Armani Exchange Milano, Dolomiti Energia Trentino, Fiat Torino e Germani Basket Brescia. Saranno la Fiat Torino e la Dolomiti Energia Trentino a dare il via alla manifestazione, disputando la prima semifinale. In campo, dunque, la squadra che ha vinto la Coppa ...

DIRETTA/ Atalanta Torino (risultato live 0-0) streaming video e tv : sbaglia De Silvestri - Gomez sfiora il gol! : DIRETTA Atalanta Torino, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Atleti Azzurri d'Italia si gioca per la sesta giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:05:00 GMT)

Torino - il caos all'anagrafe spacca la maggioranza : anche 5 "grillini" firmano l'interpellanza dell'opposizione alla sindaca : Code gigantesche, mesi d'attesa per semplici documenti, un'inchiesta della Procura. Il documento in discussione lunedì ha un titolo eloquente, "Identità virtuali e disagi reali, è questa l'innovazione?"

Torino - Iago Falquè ancora out : i tempi di recupero si allungano : Iago Falquè ai box ancora per una decina di giorni, Mazzarri in questo tour de force non avrà molte alternative in attacco Il Torino si appresta a tornare in campo dopo la sconfitta interna contro il Napoli. La squadra di Mazzarri va in cerca di riscatto dopo le critiche ricevute, ma dovrà fare ancora a meno di Iago Falquè. L’attaccante infatti non rientrerà nel turno infrasettimanale e potrebbe stare lontano dal campo ancora per 10 ...

Atalanta-Torino - Gasperini : 'Con il Milan passi in avanti - ora serve continuità' : Non è stato un avvio di stagione molto positivo quello dell'Atalanta, eliminato dall'Europa League e partito a rilento in campionato. Nell'ultimo turno, però, sono arrivati segnali incoraggianti, ...

Volley - Blengini : dai campetti al Mondiale - Torino ti lancia ancora : Chicco, come tutto il mondo della pallavolo ha imparato a chiamarlo, da domani avrà l'onere e l'onore di questo privilegio. Una cosa unica: il Mondiale giocato nel proprio Paese con la fase finale ...

Torino - Cairo : 'Ora resettiamo e ripartiamo dall'Atalanta' : Urbano Cairo torna sulla sconfitta contro il Napoli. Era in tribuna allo stadio Grande Torino, già dopo 4' la strada si era messa in salita , ma il calendario offre una possibilità per ripartire ...

Volley - Mondiali 2018 : le partite e le avversarie dell’Italia nella Final Six di Torino. Date - programma - orari e tv : A Torino si è tenuto il sorteggio dei gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Le sei Nazionali rimaste in corsa hanno conosciuto così le rispettive avversarie e si è delineato il quadro delle compagini che andranno a giocarsi le proprie chance di conquista del titolo iridato. Le sei formazioni qualificate alla Final Six sono state divise in due gironi da tre compagini ciascuno, le prime due classificate si qualificheranno ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Olanda 3-1 - le parole degli azzurri. Randazzo : “Ci siamo anche noi”. Candellaro : “Ora si pensa a Torino” : L’Italia chiude in bellezza la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile grazie alla vittoria sull’Olanda davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano. La nostra Nazionale ha surclassato gli orange, sono scese in campo le riserve che hanno però brillato riuscendo a portare a casa i tre punti e ora si pensa alla Final Six. Grande gioia da parte degli azzurri come traspare dalle dichiarazioni che alcuni ...

Doppio Insigne e poi Verdi : il Napoli stende il Torino - e ora inizia a fare paura - : Le reti mancate a Belgrado sono arrivate in campionato. Il Napoli rivoluzionato da Ancelotti passa in casa del Torino, compiendo un altro passo nel percorso di crescita e facendo il pieno di autostima.