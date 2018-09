Torino | Mazzarri | ' Chievo avversario tosto Zaza? Ancora deve capirci'

Serie A Torino - Mazzarri : «Chievo avversario ostico» : Torino - "Domani mi aspetto un avversario tosto. La classifica in questo periodo conta relativamente per tutti. E' una squadra ostica, anche se in alcune occasioni non è riuscita a raggiungere il ...

Torino - ora svolta! Mazzarri ridisegna l'euro-attacco e si rivede Iago Falque : Torino - La notizia passeggera può diventare anche una gran notizia, a stretto giro di posta, tra la partita di domani a Verona e quella di venerdì in casa contro il Frosinone , prima della sosta. ...

“Grande prestazione - la risposta che volevo” : dichiarazioni incredibili di Mazzarri - lascia basiti i tifosi del Torino : Mazzarri e le sue dichiarazioni del dopo Atalanta-Torino che lasciano un po’ perplessi dando un’occhiata ai numeri della gara Il Torino è uscito ieri con un pareggio dalla gara contro l’Atalanta. Una prova discreta da parte dei granata, ma nulla più. Forse il tecnico Mazzarri ha visto un’altra partita: “È stata una grande prestazione contro una squadra che contro il Milan ha dimostrato il proprio valore e che ...

Torino - Mazzarri : “è il momento di ripartire” : Il Torino cerca di recuperare il terreno perduto, facendo risultato a Bergamo, contro l’Atalanta. La brutta sconfitta dei granata contro il Napoli – assicura l’allenatore Walter Mazzarri – è archiviata: “C’è stata un’assunzione di responsabilità collettiva, e sottolineo collettiva. Adesso bisogna pensare alla prossima partita”. Ci sarà qualche novità – fa trapelare Mazzarri – nel ...

Torino - Mazzarri : “è il momento di ripartire” : Il Torino cerca di recuperare il terreno perduto, facendo risultato a Bergamo, contro l’Atalanta. La brutta sconfitta dei granata contro il Napoli – assicura l’allenatore Walter Mazzarri – è archiviata: “C’è stata un’assunzione di responsabilità collettiva, e sottolineo collettiva. Adesso bisogna pensare alla prossima partita”. Ci sarà qualche novità – fa trapelare Mazzarri – nel ...

Atalanta-Torino - Mazzarri : 'Dopo il Napoli assunzione di responsabilità collettiva - ci saranno cambi di formazione' : Un solo obiettivo per il Torino, rialzare immediatamente la testa dopo la sconfitta interna arrivata nell'ultimo turno di campionato contro il Napoli e provare a portare a casa da Bergamo un risultato ...

Torino - la decisione (definitiva) di Mazzarri : Il Torino è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Napoli, un ko pesante davanti al pubblico amico ed una inizio di stagione che non può di certo essere considerato entusiasmante, il tecnico Mazzarri dovrà rispondere presente nelle prossime settimane per evitare spiacevoli sorprese. I granata adesso si preparano per la difficile trasferta contro l’Atalanta, l’allenatore ex Napoli ha preso una decisione definitiva: ...

Torino - Cairo : “Superiamo la sconfitta col Napoli - fiducia in Mazzarri” : “Una partita andata male può capitare. Ho massima fiducia nel lavoro di Mazzarri“. E’ un Urbano Cairo disteso nonostante la pesante sconfitta in campionato del suo Torino con il Napoli. “Succede che la partita non abbia l’esito sperato, la squadra non ha fatto quel passo avanti che aveva fatto nelle partite precedenti: ci può stare e dobbiamo resettare: mercoledì c’è un’altra occasione” ...

Torino - dopo la debacle col Napoli parla Cairo : la posizione di Mazzarri e le critiche alla squadra : Urbano Cairo, presidente del Torino, ha analizzato la posizione del tecnico granata Mazzarri dopo il flop interno col Napoli Urbano Cairo non sembra essere affatto preoccupato per il momento no del suo Torino. Il presidente, riporta l’Ansa, placa le polemiche post Napoli e conferma il tecnico Mazzarri sulla panchina granata: “Succede la partita che non ha avuto l’esito sperato, la squadra non ha fatto quel passo avanti ...

Crollo Torino - Mazzarri è una furia coi suoi calciatori! : Walter Mazzarri alle prese con una gara non certo all’altezza della situazione da parte della sua squadra, il Torino ha perso 3-1 in casa col Napoli “Oggi sembravamo un altra squadra rispetto ad Udine, faccio fatica a parlare di tattica. Sono arrabbiatissimo, questo inizio gara ci deve servire da lezione per le altre partite. Nelle scorse gare eravamo cresciuti esponenzialmente, ma oggi sembrava ci fossimo scordati tutto. Oggi ...

Torino - Mazzarri distrugge i suoi giocatori : “ne dovevo cambiare 8 - esigo delle spiegazioni” : L’allenatore del Torino ha commentato la sconfitta subita contro il Napoli, sottolineando di essere davvero infuriato “Oggi sembravamo un altra squadra rispetto ad Udine, faccio fatica a parlare di tattica. Sono arrabbiatissimo, questo inizio gara ci deve servire da lezione per le altre partite. Nelle scorse gare eravamo cresciuti esponenzialmente, ma oggi sembrava ci fossimo scordati tutto. Oggi non eravamo in campo, parlavo ...

Torino - Mazzarri : "Avrei dovuto cambiarne otto... Una lezione per tutti" : Walter Mazzarri, 56 anni. LaPresse La faccia di Walter Mazzarri dopo Torino-Napoli dice tutto. E le parole confermano lo stato d'animo dell'allenatore granata, deluso dalla sua squadra: "Volevo ...

Torino - Mazzarri : 'Napoli grande squadra. Hamsik? Anche a me chiesero di farlo giocare regista' : Quando si parla di Ancelotti si parla di uno dei più bravi del mondo, lo stimo molto ed è Anche una persona squisita'. Poi sulla coppia Zaza-Belotti : 'Zaza per essere al top deve allenarsi forte, ...

Torino - la decisione definitiva di Mazzarri su Iago Falque e De Silvestri : Il Torino si prepara a scendere in campo per la 5^ giornata del campionato di Serie A, per gli uomini di Walter Mazzarri di fronte il Napoli. Non sono stati inseriti in lista né Iago Falque né De Silvestri, fermati da alcuni problemi fisici, doppia tegola dunque per i granata in vista della prossima partita. PORTIERI: Ichazo, Rosati, Sirigu. DIFENSORI: Aina, Bremer, Djidji, Izzo, Moretti, Nkoulou. CENTROCAMPISTI: Baselli, Berenguer, Lukic, ...