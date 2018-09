Torino-Lione 500 mil in meno per l' Italia | lettera di Bruxelles a Toninelli con proposta

Sequestrati dalla guardia di finanza a Torino un milione di articoli per la scuola pericolosi : Sono oltre un milione i prodotti Sequestrati nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Torino perché falsi o potenzialmente pericolosi. Tra questi, centinaia di articoli di cancelleria che, ...

Tajani : per quattro cialtroni non si fa la Tav Torino-Lione : Bologna, 24 set., askanews, - Per 'quattro delinquenti dei centri sociali' la politica ha paura di 'perdere consensi'. Così per colpa di 'quattro cialtroni' si 'impedisce di costruire un'opera ...

Piemonte - i 5 Stelle sollecitano il "loro" ministro Toninelli : "Meno parole e più fatti - bloccate la Torino-Lione" : Grillini in parallelo con i No Tav che oggi scrivono: "Perché non vengono sospese le delibere del Cipe che danno il via libera ai lavori? Perché non vengono sostituiti i vertici dell'opera?"

Tav - delibera Cipe sulla Torino-Lione. Toninelli : “Non influente. Atto ostile ogni avanzamento prima di una nostra scelta” : Un nuovo passo in avanti sulle carte verso la costruzione del Tav – l’approvazione della “delibera 30” del Cipe sulla Torino-Lione – ha portato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli a voler rassicurare sulla mano ferma del governo sui lavori: “State tranquilli – ha scritto sul suo profilo social – non è nulla che possa influire in modo decisivo sulla analisi costi-benefici che ...

Tav - la mazzata per i grillini contro l'alta velocità Torino-Lione : via libera al cantiere dalla Corte dei conti : Brutte notizie per i NoTav e i grillini come Alessandro Di Battista che sperano di fermare il cantiere della Tav Torino-Lione. Lo scorso 19 luglio, la Corte dei conti ha dato il via libera a due ...

Tav - Tajani : “Bloccare la Torino-Lione sarebbe una scelta scellerata. Si perdono 15mila posti di lavoro” : Bloccare la Tav? “sarebbe una scelta scellerata, perché vedrebbe l’Italia arretrata e isolata“. Con queste parole il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ha iniziato la sua visita al cantiere francese del Tav a Saint-Martin-La-Porte. Il politico forzista – ormai leader di fatto del partito di Silvio Berlusconi – invitato sul cantiere della società pubblica italo-francese Telt, responsabile della ...

GRANDI OPERE - DI MAIO : "FIDUCIOSO - TROVEREMO ACCORDO"/ Tav e Tap : Toninelli - "Torino-Lione va ridiscussa" : Tav, Tap e GRANDI OPERE: lo scontro nel Governo potrebbe essere accantonato. Matteo Salvini e Luigi Di MAIO parlano di un accordo raggiungibile tra Lega e Movimento 5 Stelle

Il costo della Torino-Lione cresce di un miliardo per colpa dell'inflazione : Il prezzo di 8,6 miliardi certificato nel 2012 è stato aggiornato con una previsione di rialzo delle materie prime. Nuova bufera sugli esperti del governo che dovranno giudicare l'opera

Lavori per 8 miliardi - 800 lavoratori impiegati : ecco l'alta velocità Torino-Lione - Appalti - gallerie - percorso : Sarà, per poche centinaia di metri, la galleria più lunga del mondo. E anche la più profonda, perché in un tratto al confine avrà sopra di sé 2.300 metri di roccia. Il costo della sezione è di 8,6 ...

Tav - Beppe Grillo cancella il progetto della Torino-Lione : 'Non ha più senso' : 'Si è tornato a parlare di Tav - ha scritto il comico sul suo blog - un'opera che appartiene allo scorso secolo, al passato, che rappresenta un mondo che non c'è più, un modo di fare economia e ...

Tav in Val Susa - Chiamparino : 'convoco referendum'/ Manifestanti contro Torino-Lione - 'più vicini al cantiere' : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop.

Torino-Lione - Chiamparino spinge sul referendum. No Tav violano cantieri - 20 denunce : L'ipotesi di una consultazione popolare sul futuro dei lavori lanciata dal governatore del Piemonte. Mille manifestanti ieri in Val di Susa