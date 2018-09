Terremoto e tsunami | 48 morti in Indonesia

Devastante Terremoto e tsunami in Indonesia : decine di morti e centinaia di feriti - numerosi dispersi : decine di persone sono morte a causa del forte terremoto di magnitudo 7.5 e dallo tsunami che hanno investito l’isola di Sulawesi, nel centro dell’ Indonesia . Particolarmente colpita Palu, che conta circa 350.000 abitanti, dove si sono registrate altissime onde di tsunami : almeno 48 persone sono decedute e 356 sono rimaste ferite, secondo quanto reso noto dal portavoce per l’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, Sutopo ...

Terremoto e Tsunami in Indonesia : 5 morti/ Video ultime notizie - 9 villaggi spazzati via : Terremoto Indonesia , scossa di magnitudo 7.5. ultime notizie Palu, nuovo sisma nel Paese asiatico: rientrato allarme Tsunami , ma resta la paura dopo i recenti disastri(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:43:00 GMT)

Terremoto e tsunami in Indonesia : almeno cinque morti : L' Indonesia è uno dei Paesi più a rischio al mondo per i terremoti: l'arcipelago di oltre 17mila isole si sviluppa lungo il cosiddetto Anello, o Cintura, di Fuoco, una catena di faglie sismiche che ...

Indonesia - Terremoto e tsunami nell’arcipelago di Sulawesi : diversi dispersi. Il video dell’onda anomala : Il terremoto di magnitudo 7.5 nell’arcipelago di Sulawesi, in Indonesia, ha provocato uno tsunami che ha colpito la città di Palu, la capitale della provincia. Lo ha confermato il portavoce dell’istituto geofisico Indonesiano, Hary Tirto Djatmiko. La tv Indonesiana mostra un video girato con il cellulare con una potente onda che colpisce Palu, con persone che urlano e scappano. In precedenza, un portavoce dell’agenzia per i disastri Indonesiana, ...