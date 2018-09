Teo Mammucari paga pegno e si spoglia a Tu Si Que Vales

lanostratv

(Di sabato 29 settembre 2018) Tu Si Que: Teoperde la ‘sfida’ e siin studio Maria De Filippi è tornata anche il sabato sera ripartendo da Tu Si Que. Sabato 29 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del talent show dei sabato sera autunnali della rete ammiraglia del Biscione. L’unica variazione è stata la sostituzione di Mara Venier, passata a Domenica In, con Iva Zanicchi al capo della giuria popolare. Le esibizioni sono state il giusto mix tra talenti autentici, gente “allo sbaraglio” e storie toccanti. Il montaggio è risultato frenetico rispetto alle scorse edizioni, con tanti effetti speciali, replay e animazioni, per enfatizzare momenti cult o trash. Tra i concorrenti della prima puntata ci sono stati i Gentlemen of Deceit, un trio di abili prestigiatori americani. Il trio vanta più di 40 apparizioni televisive, come la ...