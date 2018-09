Tennistavolo | World Cup femminile Chengdu 2018 | tutto secondo copione | le prime quattro

oasport

(Di sabato 29 settembre 2018) Entra nel vivo a, in Cina, laCupdi: nella seconda giornata di gare sono stati disputati gli ottavi ed i quarti di finale, andando così a delineare le semifinali, che si giocheranno domani, assieme alla finalissima. Nessuna sorpresa, restano in gara leteste di serie. Negli ottavi di finale Zhu Yuling (Cina, testa di serie numero 1) supera Matilda Ekholm (Svezia) per 4-0, mentre a sorpresa Sofia Polcanova (Austria) batte, sempre per 4-0, Elizabeta Samara (Romania). Georgina Pota (Ungheria) cede il passo per 0-4 a Cheng I Ching (Cina Taipei, 4), mentre Doo Hoi Kem (Hong Kong) supera per 4-2 Bernadette Szocs (Romania). Ding Ning (Cina, 3) supera Liu Jia (Austria) per 4-0, mentre Lay Jian Fang (Australia) capitola al cospetto di Suh Hyowon (Corea del Sud) per 3-4. Chen Szu Yu (Cina Taipei) cede il passo a Kasumi Ishikawa (Giappone, 2) per ...