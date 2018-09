Tennis | China Open | Kvitova fuori al primo turno per mano della Gavrilova

Tennis : Cecchinato ko a San Pietroburgo : ANSA, - ROMA, 21 SET - Marco Cecchinato è stato sconfitto nei quarti di finale del torneo di San Pietroburgo. Il 25enne palermitano ha ceduto per 7-6, 6-3 allo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Marco Cecchinato si arrende nei quarti di finale allo spagnolo Bautista Agut : Si ferma nei quarti di finale il cammino di Marco Cecchinato nel torneo ATP di San Pietroburgo. Il siciliano è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 26 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e ventotto minuti di gioco. Un primo set molto equilibrato e nel quale si va solo due volte ai vantaggi nei primi nove game. Nel decimo gioco Cecchinato ha due break point (anche set point), ma in entrambe ...

Tennis - Cecchinato out a San Pietroburgo : Bautista doma l’azzurro in due set : Marco Cecchinato ha perso contro lo spagnolo Bautista ai quarti di finale del torneo ATP di San Pietroburgo Tennis, Marco Cecchinato ha perso oggi ai quarti di finale del torneo ATP di San Pietroburgo. Il Tennista italiano si trovava di fronte allo spagnolo Bautista, il quale ha avuto la meglio in due set 7-6 6-3, guadagnandosi l’accesso alle semifinali dove affronterà il vincente della gara tra Thiem e Medvedev. Cecchinato dal canto ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Marco Cecchinato vince un pazzo incontro con Lucas Lacko e va ai quarti : Marco Cecchinato approda ai quarti di finale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo l’azzurro batte lo slovacco Lukas Lacko per 7-5 7-6 (6) in un’ora e 37 minuti di gioco, al termine di un incontro pazzo, ed ora attende il vincente dello scontro tra il russo Mikhail Youzhny e lo spagnolo Roberto Bautista, testa di serie numero 5. Nel primo set il primo ad andare in difficoltà è proprio l’azzurro, che ...

Tennis - ATP San Pietroburgo : Cecchinato supera Lacko ed approda ai quarti : Tennis, Marco Cecchinato ai quarti di finale dell’ATP San Pietroburgo, superato in due set lo slovacco Lacko Tennis, ATP San Pietroburgo: Marco Cecchinato passa ai quarti di finale dopo aver battuto in due set Lacko. Il Tennista slovacco ha provato ad opporre resistenza sul cemento russo, ma il nostro Cecchinato è parso in palla vincendo l’incontro per 7-5 7-6. Una gara senz’altro combattuta agli ottavi di finale, ...

Tennis - Fognini e Cecchinato direttamente al secondo turno degli Open di S. Pietroburgo : TORINO - Al torneo di Tennis di San Pietroburgo è il momento di Matteo Berrettini , che nel match d'esordio se la vedrà con il 35enne Tennista spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 del mondo. Per il 22enne romano, numero 62 del ranking, è il primo scontro diretto con Garcia-Lopez. In tabellone altri tre azzurri. Luca Vanni , 170, promosso dalle qualificazioni, debutterà con lo ...

Tennis - Fognini e Cecchinato direttamente al secondo turno degli Open di S. Pietroburgo : ROMA - Al torneo di Tennis di San Pietroburgo è il momento di Matteo Berrettini , che nel match d'esordio se la vedrà con il 35enne Tennista spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 del mondo. Per ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : subito fuori in doppio Daniele Bracciali e Marco Cecchinato : Dura 44 minuti il torneo ATP di San Pietroburgo nel doppio maschile per Daniele Bracciali e Marco Cecchinato, superati al primo turno del torneo russo con un nettissimo 6-2 6-0 dalla coppia tutta tedesca composta da Philipp Petzschner e Tim Puetz, in tabellone con il ranking protetto. Nel primo set c’è partita fino al 2-2: i tedeschi trovano il primo break nel quinto gioco e poi un secondo nel corso del settimo. In compenso Bracciali e ...

Tennis - Djokovic racconta il suo cambio di rotta : “la svolta dopo la sconfitta con Cecchinato” : Novak Djokovic è tornato, la sua vittoria agli US Open dimostra che la condizione di Nole è quella dei tempi migliori Novak Djokovic ha trionfato ieri agli US Open, battendo in finale Del Potro in tre set. Il Tennista serbo ha parlato in conferenza stampa del suo anno ricco di alti e bassi. Partito malissimo infatti, Nole ha saputo rimettersi in pista vincendo due Slam, Wimbledon e successivamente appunto Flusching Meadows. Come detto, il ...

Tennis - Us Open : avanti anche Fognini - Cecchinato e Gaio si arrendono : Per la quarta volta nella storia, l'Italia qualifica quattro giocatori al secondo turno del singolare maschile dell'Open degli Stati Uniti. Dopo le imprese di ieri di Paolo Lorenzi, Andres Seppi e ...

Tennis : Us Open - Cecchinato eliminato : ANSA, - NEW YORK, 28 AGO - Marco Cecchinato è fuori dal torneo di singolare maschile degli Us Open. A batterlo per 2-6, 7-6, 6-3 6-4, in uno degli incontri del primo turno è stato il francese Julien ...

Us Open – Cecchinato floppa al primo turno : il Tennista italiano fuori per mano di Benneteau : Marco Cecchinato delude all’appuntamento con gli Us Open 2018, il tennista azzurro battuto al primo turno dal francese Julien Benneteau Dopo l’exploit al Roland Garros, Marco Cecchinato floppa l’esordio agli Us Open 2018. Al grande slam sul cemento il tennista italiano al primo turno è stato battuto da Julien Benneteau, numero 61 della classifica Atp. Il francese in quattro set ha prevalso sull’azzurro, che è ...

LIVE Tennis - US Open 2018 in DIRETTA : martedì 28 agosto - risultati in tempo reale. In campo Fognini e Cecchinato : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2018, ultimo Slam dell’anno che si disputa sul cemento a New York. Esordio per Roger Federer e Novak Djokovic. Grande attesa per due dei grandi favoriti per la vittoria, ma che, andando avanti entrambi, si incroceranno già nei quarti di finale. Lo svizzero se la vedrà con il giapponese Yoshihito Nishioka, mentre il serbo affronterà l’ungherese Marton ...

Us Open 2018/ Diretta Fognini Mmoh - Cecchinato Benneteau streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: seconda giornata di partite nel torneo di tennis dello Slam, a New York anche Fabio Fognini e Marco Cecchinato sono pronti a fare il loro esordio(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 07:08:00 GMT)